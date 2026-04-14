Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming
Los itálicos visitan Brasil en búsqueda de una victoria en la segunda fecha.
Este martes regresa la acción de la Copa Sudamericana, donde Audax Italiano visita a Vasco de Gama por la segunda fecha del Grupo G.
El conjunto itálico viene de caer ante Olimpia en el debut, mientras que el cuadro de Brasil tuvo un anterior empate sin goles con Barracas Central, por lo que ambos clubes intentarán obtener su primera victoria en el campeonato.
Cuándo juega Vasco da Gama vs. Audax Italiano
El partido de Vasco da Gama contra Audax Italiano es este martes 14 de abril, a las 20:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil.
Dónde ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano
El partido de Vasco da Gama contra Audax Italiano se transmite en el canal ESPN.
La Copa Sudamericana también cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo.
