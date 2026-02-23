¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U.

Gustavo Álvarez se encuentra en negociaciones para convertirse en el nuevo entrenador de Newell’s Old Boys. El club rosarino inició conversaciones con el entrenador, quien se encuentra sin equipo tras su abrupta salida de Universidad de Chile a fines de 2025.

De acuerdo con información surgida en Argentina, la dirigencia de Newell’s programó una reunión con el DT para avanzar en los términos de un eventual acuerdo. La institución se encuentra en proceso de definir a su nuevo cuerpo técnico luego de la desvinculación de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes dejaron el cargo tras el inicio de temporada.

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución. pic.twitter.com/9SCVNSB0yN — Newell’s Old Boys (@Newells) February 22, 2026

La situación deportiva del club influyó en la decisión de iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador. En el arranque de la temporada 2026, el equipo no registra triunfos, con cuatro derrotas y dos empates en sus primeras seis presentaciones en el campeonato local.

Álvarez tuvo un exitoso paso por Chile. Entre 2024 y 2025 estuvo al mando de Universidad de Chile, donde ganó la Copa Chile y la Supercopa. Previamente, había sido campeón del Campeonato Nacional con Huachipato. Tras su tormentosa salida del club azul, se mantuvo sin equipo y su nombre fue vinculado a distintos proyectos en el extranjero, principalmente en Perú, sin que se materializara esa chance.

En caso de concretarse su llegada a Newell’s, Álvarez sumaría su cuarta experiencia en clubes del fútbol argentino. En su país dirigió anteriormente a Temperley, Aldosivi y Patronato, antes de iniciar su etapa en ligas del extranjero, con pasos por Perú y Chile.