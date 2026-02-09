Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

Pasaron dos jornadas de la Liga de Primera y Universidad de Chile no ha arrancado. Un punto en dos partidos es la cosecha hasta ahora. Claro, es muy prematuro para sacar conclusiones, porque la temporada está en proceso de inicio, sin embargo, es igualmente llamativo que el cuadro con la plantilla más potente del campeonato haya mostrado, de momento, una imagen tan pálida. Si tomamos como referencia los datos de Transfermarkt, la U de Francisco Meneghini es el plantel con más valor de mercado de Primera División: 21 millones de euros (25 millones de dólares).

La caída del domingo ante Huachipato desató el pesimismo de los hinchas, manifestado en las redes sociales (el partido fue a puertas cerradas). ¿Cuál fue el análisis de Paqui? Apuntó a la falta de profundidad en el primer tiempo: “Teníamos posesiones bastante largas, incluso más que ellos, pero nos costaba transformar esa circulación en ocasiones de gol”.

Sobre el rendimiento general de su equipo, el ex DT de O’Higgins manifestó: “No es que uno va siempre mejorando partido a partido. Hay veces que se da un paso adelante y otras hacia atrás. Lo importante es ir consolidando ciertas cosas”. Según su visión, este es el primer partido plenamente evaluable desde lo futbolístico, al acabar once contra once, a diferencia de lo sucedido ante Audax Italiano.

Ante la dificultad del inicio del torneo, sacó la voz el capitán. Charles Aránguiz respaldó a Meneghini, desligándolo de responsabilidades. Apuntó a que los jugadores deben adaptarse a la nueva idea. “Es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, pero el partido pasa por nosotros. El no tener un poco de actitud, no poner atención a los detalles... pasa por los jugadores, no por el técnico”, dijo el puentealtino.

Inevitablemente, el arranque de la era Paqui en el CDA sirve como disparador para compararlo con el proceso de Gustavo Álvarez, lo más inmediato y con saldo positivo. Si bien no le alcanzó para acabar con la sequía del club en el Campeonato Nacional (la última corona fue en 2017), los dos años en la U le devolvió competitividad a una escuadra que consiguió títulos y llegó a una semifinal internacional. ¿Qué se puede diferenciar entre ambos procesos, considerando que la temporada 2026 recién está empezando?

Meneghini y Álvarez, en el campeonato 2025. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Meneghini y Álvarez

Lo que más salta a la vista dice relación con el dibujo táctico. El 3-5-2 (y sus mutaciones, con el 3-4-1-2) de Álvarez estaba consolidado, con matices propios de la idea ofensiva del estratega, como usar a Fabián Hormazábal como un tercer central y el plus que le significó a los laicos el alza de Lucas Assadi como un segunda punta, siendo el complemento del 9 de turno (Di Yorio, Guerra o Contreras). No era el único dibujo del exentrenador, pero era el diseño madre.

Meneghini partió 2026 con su idea. En lugar de mantener lo que arrastraba la etapa anterior, el nuevo inquilino de la banca azul apostó por imponer su diseño: 4-2-3-1. Así se vio en el amistoso ante Universitario y en la primera fecha ante Audax. En Lima, Assadi jugó detrás del centrodelantero, mientras que contra los audinos se ubicó por la izquierda. En Talcahuano instaló un diseño más similar a la época de Álvarez, con tres en el fondo, Altamirano como enlace y Assadi como segunda punta, dejando a Eduardo Vargas como ariete.

Esa búsqueda de identidad del equipo lleva consigo una deuda: el gol. En tres partidos, la U solo cuenta un tanto a favor: el de Turboman, a los acereros. El debut de la Liga 2025 fue con un 5-0 sobre Ñublense.

Respecto a la posesión de balón, el duelo ante Audax altera los guarismos. Tiene un promedio de 50%, pero contra los acereros fue del 61%. En el campeonato 2025, el promedio fue de 58,2%, mientras que en 2024 fue 59,4%. El ítem en el cual hay una distancia importante es en la precisión de pases, usando los datos de Sofascore. En dos fechas, la U tiene un 76,7%, versus un 81,7% del año pasado y el 80,4% de la campaña antepasada. En los pases en campo rival, el equipo de Meneghini registra un 70,6% de acierto, en contraposición con el 75,6% de 2025 con Álvarez.

Respecto a los tiros a portería, el promedio en dos jornadas es de 1,5 por juego. En el campeonato anterior, la media por encuentro fue de 5,5. En 2024, fue de 5,7. La tarea del estratega no solo es implantar una idea, sino que también demostrar en el campo la amplia batería de variantes ofensivas disponibles. Vargas, Rivero y Lucero son un ejemplo notorio.