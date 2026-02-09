Pidió silencio y le llegaron botellazos: la serie entre Marruecos y Colombia en Copa Davis termina en escándalo

La definición de la llave se produjo en el cuarto partido, disputado en el Union Sportive Marocaine Tennis Club de Casablanca. Allí, el colombiano Nicolás Mejía (177° del ranking ATP) superó al marroquí Reda Bennani (556°) por 6-1, 4-6 y 6-2 en Copa Davis, resultado que selló el triunfo de Colombia por 3-1 como visitante y le dió un cupo para disputar el Grupo Mundial I en septiembre.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante todo el encuentro, Mejía jugó bajo la presión constante del público local, que no dejó de silbarlo y hostigarlo en cada punto. Tras tener la victoria, el tenista nacido en Bogotá celebró mandando a callar a la tribuna y dedicando gestos provocadores hacia la banca del equipo marroquí, lo que encendió aún más los ánimos en el recinto.

La situación empeoró minutos después del saludo entre los jugadores. Desde las graderías comenzaron a tirar botellas hacia la cancha, superando las 30 según denunció la delegación colombiana, lo que obligó a suspender cualquier ceremonia y a que el equipo visitante se refugiara rápidamente en los vestuarios.

CLIMA MUY PICANTE EN CASABLANCA: ¡MEJÍA LE DIO LA SERIE A COLOMBIA Y MANDÓ A CALLAR AL PÚBLICO DE MARRUECOS!



Se impuso 6-2 en el tercer set ante Reda Bennani.



Debido a la gravedad de los incidentes, la escuadra cafetera tuvo que abandonar el club de tenis escoltada por personal de seguridad y, posteriormente, por la policía local, siendo trasladada directamente a su hotel. Desde el lado colombiano también se acusaron reiteradas faltas de respeto por parte del público durante toda la serie.

En tanto, el equipo marroquí apuntó a Mejía como el detonante del conflicto, acusándolo de iniciar la pólemica con un festejo provocador.

Con esta victoria, Colombia avanzó al repechaje que se disputará en septiembre, donde buscará un cupo en las Qualifiers de la Copa Davis 2027.