“Espero un proyecto que coincida”: Gustavo Álvarez aborda la opción de dirigir a Colo Colo tras su paso por la U

El arranque de Colo Colo Colo en la Liga de Primera dejó algunas dudas. Tras caer contra Deportes Limache por 3-1 y quedar en el fondo de la tabla, comenzaron a surgir cuestionamientos por la continuidad de Fernando Ortiz en el banco y, en paralelo, opciones para reemplazarlo.

Uno de ellos fue el de Gustavo Álvarez, quien viene de salir desde Universidad de Chile. En este contexto, el extécnico de los azules abordó esta alternativa en Argentina.

“A mí me ha sonado el teléfono en este mes, pero yo espero un proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó”, señaló en conversación con el programa La Noche de TYC Sports.

También trató la dificultad que le significaría dirigir a los albos tras el paso por el cuadro laico. “Yo tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible”.

“Es difícil (dirigir Colo Colo), es algo impensado. Yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido. Entonces, las circunstancias de mi salida fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardo respeto y cariño por la U”, remató sobre el tema.

El recuerdo del caos en Avellaneda

JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

En la oportunidad, Álvarez también trató los incidentes que se produjeron en Avellaneda en el cruce entre Independiente y la U por la Copa Sudamericana.

“Fue muy triste. No deja de ser un deporte, un juego, y el fútbol no se merece esto”, señaló de entrada.

“Es difícil encontrar las palabras precisas”, remarcó antes de explicar que en medio del caos, el primer pensamiento fue la seguridad de las personas.

“Lo primero que escucho es la preocupación de los jugadores, que tenían familiares en la tribuna alta, y también de jugadores de Independiente, que estaban preocupados por su familia”, indicó.

“Más allá de lo deportivo, la incertidumbre era total. Qué estaba pasando con la gente, con los de la tribuna alta, con los de la tribuna baja de Independiente. Con esa duda sobre la integridad de los seres queridos, lo último en lo que uno pensaba era en el partido”, reconoció.

Además, la incertidumbre se incrementó pues “en el vestuario no teníamos wifi, no nos podíamos comunicar. Estuvimos dos o tres horas sin saber nada”.

También destacó la actitud de los jugadores de Independiente. “Fueron muy solidarios. Recuerdo a (Federico) Mancuello, a (Rodrigo) Rey, muy preocupados por todos”.

A su vez, trató el impacto posterior y las reacciones que se produjeron en las redes sociales. “Las relativizo por completo. En el rol que tengo, es lo más saludable mantenerse aislado. Respeto todas las opiniones, pero una amenaza también es un acto de violencia”, lanzó.

Al mismo tiempo calificó la situación como un hecho “angustiante y doloroso para las dos parcialidades y para los dos países”.

Por último, reveló las sensaciones tras el viaje de vuelta a Chile. “A los tres días teníamos que volver a jugar. Fue muy triste, pero es algo que no le hace bien al fútbol y que no debería volver a suceder”.