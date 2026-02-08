SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    El ariqueño debía enfrentar a Tomás Barrios en el debut del torneo transandino. No obstante, comunicó en sus redes sociales que se tomará una pausa para retomar en las competiciones venideras de la gira sudamericana.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires. Foto referencial. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    No habrá duelo de chilenos en el debut del ATP 250 de Buenos Aires. Pese a que el sorteo del cuadro principal del certamen argentino había arrojado un emparejamiento entre Christian Garin (92° del ranking ATP) y Tomás Barrios (112°), finalmente no ocurrirá el choque de compatriotas en la primera ronda.

    ¿La razón? Gago anunció que se baja de la cita por los complejos días que ha tenido que atravesar tras el fallecimiento de su padre. Luego de finalizar la serie de Copa Davis ante Serbia, donde Chile finiquitó la llave con un categórico 4-0 y mantuvo el invicto en condición de local, el ariqueño publicó una historia en su cuenta de Instagram en el que detalla los motivos de su ausencia en suelo bonaerense.

    Christian Garin junto a su padre. Foto: @garincris

    “Felicitaciones a todo el equipo por el tremendo esfuerzo y rendimiento. Después de todos estos años juntos, para mí son como una familia, aunque sea por un mes al año. En lo personal han sido semanas muy difíciles, pero estoy tratando de salir adelante”, partió diciendo.

    Allí, el ariqueño dio luces de su futuro en el circuito. Si bien no estará presente en la competición del país vecino, aseguró que participará de lo que resta de la gira sudamericana. “Voy a volver a competir la próxima semana en Río de Janeiro y Santiago. Gracias a todos por el apoyo y el cariño”, sentenció.

    De esta manera, Garin marcará en el calendario los días 16 y 22 de febrero, fechas en las que se llevará a cabo el torneo brasileño; así como también los días 23 de febrero al 1 de marzo, semana en la que se celebrará el certamen en la capital nacional.

    En la vereda de Barrios, en tanto, se espera que un ‘lucky loser’ proveniente de la qualy asuma la vacante que dejó Garin y lo enfrente en el estreno del ATP de Buenos Aires. En caso de avanzar de fase, el chillanejo se verá las caras contra un rival de envergadura: el italiano Luciano Darderi, 23° del planeta.

    Por otro lado, Alejandro Tabilo (73°) debuta contra el local Facundo Díaz Acosta (301°), por lo que tendrá al público local en contra desde el comienzo. En caso de superar al rival argentino, se medirá con el brasileño Joao Fonseca (34°) en la ronda de los 16 mejores.

    Lee también:

    Más sobre:TenisChristian GarinTomás BarriosATP de Buenos AiresPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    2.
    Repasa la victoria del Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Atlético de Madrid en LaLiga

    Repasa la victoria del Real Betis de Manuel Pellegrini ante el Atlético de Madrid en LaLiga

    3.
    El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el mal arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”

    El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el mal arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”

    4.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    5.
    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX
    El Deportivo

    En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral
    Mundo

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra