Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

No habrá duelo de chilenos en el debut del ATP 250 de Buenos Aires. Pese a que el sorteo del cuadro principal del certamen argentino había arrojado un emparejamiento entre Christian Garin (92° del ranking ATP) y Tomás Barrios (112°), finalmente no ocurrirá el choque de compatriotas en la primera ronda.

¿La razón? Gago anunció que se baja de la cita por los complejos días que ha tenido que atravesar tras el fallecimiento de su padre. Luego de finalizar la serie de Copa Davis ante Serbia, donde Chile finiquitó la llave con un categórico 4-0 y mantuvo el invicto en condición de local, el ariqueño publicó una historia en su cuenta de Instagram en el que detalla los motivos de su ausencia en suelo bonaerense.

Christian Garin junto a su padre. Foto: @garincris

“Felicitaciones a todo el equipo por el tremendo esfuerzo y rendimiento. Después de todos estos años juntos, para mí son como una familia, aunque sea por un mes al año. En lo personal han sido semanas muy difíciles, pero estoy tratando de salir adelante”, partió diciendo.

Allí, el ariqueño dio luces de su futuro en el circuito. Si bien no estará presente en la competición del país vecino, aseguró que participará de lo que resta de la gira sudamericana. “Voy a volver a competir la próxima semana en Río de Janeiro y Santiago. Gracias a todos por el apoyo y el cariño”, sentenció.

De esta manera, Garin marcará en el calendario los días 16 y 22 de febrero, fechas en las que se llevará a cabo el torneo brasileño; así como también los días 23 de febrero al 1 de marzo, semana en la que se celebrará el certamen en la capital nacional.

En la vereda de Barrios, en tanto, se espera que un ‘lucky loser’ proveniente de la qualy asuma la vacante que dejó Garin y lo enfrente en el estreno del ATP de Buenos Aires. En caso de avanzar de fase, el chillanejo se verá las caras contra un rival de envergadura: el italiano Luciano Darderi, 23° del planeta.

Por otro lado, Alejandro Tabilo (73°) debuta contra el local Facundo Díaz Acosta (301°), por lo que tendrá al público local en contra desde el comienzo. En caso de superar al rival argentino, se medirá con el brasileño Joao Fonseca (34°) en la ronda de los 16 mejores.