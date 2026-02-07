Con duelo de chilenos en primera ronda: Tabilo, Garin y Barrios conocen a sus rivales en el ATP de Buenos Aires

Mientras se disputa la serie de Copa Davis ante Serbia, los tenistas chilenos miran de reojo lo que ocurre con el sorteo del cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires. Y es que tras culminar la faena en el Court Central del Estadio Nacional, la legión de deportistas criollos emprenderá vuelo hasta Argentina para afrontar el certamen transandino.

Previo a este fin de semana, Alejandro Tabilo (73° ranking ATP) y Christian Garin (92°) aparecían como los únicos chilenos confirmados para participar del torneo bonaerense. Sin embargo, durante la mañana de este sábado, se sumó uno nuevo: Tomás Barrios (112°) se metió por la ventana luego de la baja de última hora del australiano James Duckworth (86°) y sumó su nombre a la papeleta del main draw.

Con la inclusión tardía del chillanejo, los tenistas nacionales conocieron su suerte en el sorteo y, para mala fortuna de ellos, habrá un choque entre compatriotas en la primera ronda. Garin se verá las caras con Barrios, en un duelo que tendrá la disputa de la bandera como principal aliciente. El ganador de este cruce no la tendrá nada fácil, pues se enfrenta al italiano Luciano Darderi (23°) en la siguiente instancia.

En la otra vereda, en tanto, Tabilo se estrenará contra el local Facundo Díaz Acosta (301°), por lo que tendrá al público local en contra desde el comienzo. En caso de superar al rival argentino, se medirá con el brasileño Joao Fonseca (34°) en la ronda de los 16 mejores.

Con los debut confirmados, el torneo se alista para su inicio este lunes 9 de febrero. Finalizará el domingo 15 de febrero.