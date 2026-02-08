Tomás González, gimnasta nacional: “Estoy muy motivado por representar a Chile nuevamente en una atmósfera de elite”

A los 40 años, Tomás González quiere darse una nueva oportunidad. Por eso, el mejor gimnasta chileno de todos los tiempos salió del retiro y se inscribió en la Copa del Mundo de Cottbus, Alemania, que se disputará a partir del 19 de febrero. Sus motivaciones las revela en entrevista con La Tercera.

¿Por qué sale de su retiro y vuelve a la pista?

Mi última competencia fue Tokio, en 2021. Fue un momento súper bonito, porque nunca pensé estar en tres Juegos Olímpicos, pero también fue un contexto diferente, de pandemia, en el cual teníamos un horario súper restringido para poder entrenar, sumado a estar sin público, antígenos diarios y al miedo a contagiarse estando allá, porque te dejaba fuera de todo. Nadie se esperaba unos Juegos Olímpicos así, pero yo tenía claro que tenía que empezar a pensar en mi retiro y en los años posteriores lo comuniqué.

Tras su retiro, ¿siguió entrenando o se detuvo?

Durante todos estos años estuve entrenando para mantenerme bien físicamente. Como siempre he hecho gimnasia, para mí era como parte de mi día. No lo hacía para competir. Y en el verano del año pasado estaba entrenando y me sentí súper bien. Estaba haciendo buenas dificultades, sintiéndome súper bien. Ahí dije “quizás podría tener una última experiencia en un último período competitivo, en un ambiente un poquito más normal, sin contexto de pandemia, para poder disfrutarlo un poquito más en un contexto de más normalidad. Empecé a entrenar cada vez más, viendo cómo reaccionaba mi cuerpo, porque si bien físicamente estaba bien, es distinto cumplir con las cargas más altas del primer nivel, ya que uno va acumulando lesiones de décadas.

¿Y qué pasó después?

Me fui sintiendo bien. Participé de algunos controles internos a nivel nacional, donde me fue bien a principios del año pasado. Salí primero en suelo en un par de controles, pero luego tuve un desgarro en la pantorrilla. Fue como una advertencia, tenía que ir de a poco, mi cuerpo tenía que adaptarse. Ahora hago todo un poquito más lento. Tengo 40 años, la regeneración es más lenta, tengo que darme otros plazos. Decidí no acelerarme, descartar competir el año pasado para recuperarme bien y enfocarme en este año.

¿Por qué elige Cottbus?

Porque es la primera fecha del año de la Copa del Mundo. Y es la versión número 39. Es una copa muy antigua, un clásico. El Torneo de Maestros. Es la World Cup de Cottbus y es de las más concurridas. Va mucha gente de todos los países. Va el campeón olímpico de suelo, van gimnastas nuevos. Estoy muy motivado por representar nuevamente a Chile en esta atmósfera de elite de la gimnasia mundial.

¿Quién financia su viaje a Europa?

La Federación no tenía esta copa incorporada en el calendario. Por lo tanto, hice una solicitud para que pudieran hacer el trámite administrativo y, obviamente, autofinanciarme todo. He estado invirtiendo harto tiempo y recursos en esta preparación, pero me he sentido súper bien. Espero llegar en buenas condiciones a Alemania.

Ya no tiene Beca Proddar, ¿espera que con este anuncio le lleguen auspiciadores?

Por ahora estoy enfocado 100% en esta copa de Cottbus. Primero quiero ver cómo respondo, cómo me desenvuelvo en cuanto a la ansiedad que tengo y la adrenalina de competir. Luego quiero tomar algún tipo de decisión: si quiero seguir compitiendo este año o si no, y ahí planificar. Yo renuncié a la Proddar el 2021, apenas llego de Tokio, porque también quería estar tranquilo sicológicamente, que nadie me molestara, porque no tenía claro si seguir entrenando. Y sí, seguí entrenando, pero en este período no competí por Chile. Ahora es todo autofinanciado, con ahorros. Tengo mi empresa, trabajo, hago charlas, etc.

¿Con quién va a Europa?

Voy solo con un entrenador, que es Max Fingerhuth. Él es doctor también, me ayuda mucho por su conocimiento y porque ha competido en este circuito de Copas del Mundo. Voy sin juez, por lo que tengo que pagar una multa, pero igual económicamente me conviene. Es más barato pagar esa multa que llevar a otra persona más a Europa una semana. Por suerte tengo ahorros que me permiten poder financiar esta copa.

¿Ha sido ordenado económicamente en su vida?

Sí, siempre. O sea, estuve en la beca Proddar desde los 11 años y desde ahí ahorro, desde muy chico. Siempre he sido súper ordenado. Si quisiera competir en otras fechas del circuito este año, ahí no me da para financiarme todo yo. No es mi objetivo gastarme todos mis ahorros en eso, pero tengo entendido que la federación tiene en el calendario dos fechas en marzo y dos en abril. Participé en los clasificatorios, pero seleccionaron a otros gimnastas, entonces como que me descartaron para esas fechas y nominaron a otros.

¿Cuál es su meta en Cottbus?

Quiero hacerlo bien. No tengo como objetivo principal una medalla. Primero quiero ver cómo me siento y cómo me desenvuelvo nuevamente en el ámbito internacional. Voy en suelo, que es mi especialidad. Este circuito es para especialistas por aparato. Acá no existe ni competencia por equipo, ni tampoco individual general, que es la suma de los seis aparatos. Solo las World Cup, que son varias fechas al año, son de especialistas. Cada especialista va a su mejor aparato. Uno puede participar de varios aparatos, pero se premian por separado. Me acomoda mucho esta modalidad. Voy enfocado en suelo, que es donde siempre me ha ido mejor. Y mi objetivo primero es competir bien, la rutina que he ido preparando, que es una serie de buenas dificultades. Voy con una rutina con buena dificultad, pero también buena ejecución. Después de casi cinco años sin competir, para mí lo más importante es competir bien, sin grandes errores, y luego ver qué sale, pero quiero regalarme este momento de disfrutar de estas últimas fechas del circuito internacional.

Si se sintiera bien en Cottbus, ¿se lo tomaría en serio? ¿Podría pensar en Los Ángeles 2028?

Si me siento bien y tengo las ganas, pensaría quizás en otras fechas de este año, pero no tengo pensado unos cuartos Juegos Olímpicos. Por ahora no sería un objetivo. Lo veo difícil, porque clasificar en gimnasia de manera individual es súper complejo. El nivel de desgaste que implica hacer los seis aparatos... Ya estuve en tres ciclos olímpicos logrando clasificar y ya rumbo a Tokio sentí lo pesado de la carga de entrenamiento, sobre todo, sicológicamente. No es un objetivo que tenga en mente.

¿Será el más veterano de esta fecha de la Copa del Mundo?

Probablemente sea el hombre más longevo, exactamente.

¿Cómo ha visto la gimnasia en Chile?

De la alta competencia, bien. Sé que los gimnastas varones han estado súper bien. El año pasado terminaron con muy buenos resultados. Hay un grupo más grande que ha mejorado su nivel. Han tenido una buena preparación y buenos logros a nivel sudamericano. Todavía nos falta un poquito para pensar a nivel mundial y olímpico, pero si siguen así, espero que haya otro representante chileno en unos Juegos. Sería ideal ver en un mediano plazo a otro Tomás González, a otro gimnasta en los JJ.OO. Creo que está mucho mejor el nivel de los varones.

¿No haber ganado una medalla olímpica es una espina para usted?

No, para nada. El doble cuarto lugar olímpico es mejor que cualquier plan que yo haya tenido como objetivo. Yo clasifiqué tercero para esa final, pero en el deporte son muchas variantes. Es tan difícil asegurar una medalla que dos cuartos para mí significan lo mismo. Por supuesto que una medalla es algo ultra significativo e histórico, pero también dos cuartos no quitan mérito. Por lo tanto, no tengo como una espina ahí. De hecho, hasta el día de hoy me cuesta creer lo que conseguí.

¿Qué le parece que Neven Ilic integre el Comité Ejecutivo del COI?

Me parece súper positivo para el deporte de alto rendimiento en Chile. El desarrollo del nivel deportivo está relacionado con el desarrollo directivo en el deporte. Finalmente, los cargos directivos toman decisiones que impactan también en el alto rendimiento. Por lo tanto, tener a un chileno, a Neven Ilic, en un cargo directivo en el Comité Olímpico Internacional, es ideal para que sigamos mejorando el alto rendimiento en Chile, teniendo megaeventos y seguir proyectándonos. Lo tiene ultra merecido. Neven ha demostrado una y otra vez su capacidad de gestión en el alto rendimiento con todos los años que estuvo en el Comité Olímpico de Chile, luego en el Panam Sports hasta el día de hoy. Es un orgullo.

¿Y el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte del futuro gobierno de José Antonio Kast?

Bien. Natalia es una súper deportista que también nos ha representado en Juegos Olímpicos. Le tengo harto cariño también. Por períodos olímpicos en Londres y en Río, somos como de la misma época. Es una deportista que es súper luchadora, que siempre ha salido adelante, que trabaja muchísimo. De eso sí estoy seguro: es una mujer que trabaja muchísimo, que siempre se la puede. Tengo esa impresión de Natalia, ella no tiene excusas para poder decir que no a algo. Siempre sale adelante y lo logra. Lo ha demostrado una y otra vez, se ha reinventado. La hemos visto ganar Master Chef. Es alguien súper versátil. Estoy feliz por ella, porque se lo merece por todo el conocimiento en el alto rendimiento. Le deseo lo mejor.

Pero fue sancionada por dopaje y su nombramiento ha generado críticas y reacciones diversas…

Siempre se van a dar ese tipo de situaciones a nivel político. Ahora ella está en un cargo político, entonces ahí entran otros temas de fondo. Me considero alguien súper alejado de la política y por eso hablo más del lado humano y como deportista le tengo harto cariño.