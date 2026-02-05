Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

A pocas horas de convertirse en el primer chileno en integrar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, Neven Ilic abordó la designación de Natalia Duco como futura ministra del Deporte. El presidente de Panam Sports se refirió a la llegada de la exlanzadora de la bala al gabinete, dando su respaldo al nombramiento.

“A Natalia la conozco desde que tiene 16 años. Fui parte de toda su carrera, de todo su desarrollo y todas sus luchas. Si el Presidente de la República la designó, estoy seguro que va a ser un mejor un muy buen trabajo”, señaló Ilic a radio ADN.

El dirigente agregó que el respaldo de las organizaciones deportivas hacia el Ministerio del Deporte es transversal, más allá de quién encabece la cartera. “Obviamente todos los ministros del Deporte tienen el apoyo irrestricto de nuestras organizaciones y mío, porque lo que queremos es que les vaya muy bien”, sostuvo.

La designación de Duco ha generado debate debido a la sanción de tres años que la atleta cumplió tras dar positivo por dopaje en 2018. “Creo que cualquier persona que comete un error tiene la posibilidad de recuperarse como lo ha hecho Natalia. Sí cometió un error, un error importante, pero la vida sigue y creo que fue capaz de demostrar que los errores se pueden ir dejando atrás y retomar la vida”, afirmó Ilic.

Neven Ilic será parte del COI. TIMOFEY MARSO

El directivo también fue consultado por la renuncia de Arley Méndez al Team Chile para competir en los Juegos Mejorados, una competición que permite dopaje. Sobre ese punto, optó por no profundizar. “Respecto a Arley ni siquiera me voy a pronunciar”, señaló de manera escueta.

Las declaraciones se producen en un momento clave de la carrera dirigencial de Ilic. Este miércoles, el antofagastino fue elegido como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del COI, tras imponerse en una votación ajustada al dirigente italiano Giovanni Malagó. En la primera ronda ambos empataron con 48 votos, pero en la definición final, que consideró 95 sufragios oficiales, la elección se inclinó a favor del representante chileno.

“Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile. Poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada una de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar. Esto es un tremendo honor para Chile”, señaló tras conocerse el resultado.

“Mi misión tiene que ver con el deporte del mundo, con los atletas que son el centro de todo pero, sobre todo, traer la realidad de cada uno de los 41 países que son parte de Panam Sports”, indicó.