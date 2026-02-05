SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    El presidente de Panam Sports y miembro del Comité Ejecutivo del COI se refiere a la designación de la exlanzadora.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”. Foto: @panamsports

    A pocas horas de convertirse en el primer chileno en integrar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, Neven Ilic abordó la designación de Natalia Duco como futura ministra del Deporte. El presidente de Panam Sports se refirió a la llegada de la exlanzadora de la bala al gabinete, dando su respaldo al nombramiento.

    “A Natalia la conozco desde que tiene 16 años. Fui parte de toda su carrera, de todo su desarrollo y todas sus luchas. Si el Presidente de la República la designó, estoy seguro que va a ser un mejor un muy buen trabajo”, señaló Ilic a radio ADN.

    El dirigente agregó que el respaldo de las organizaciones deportivas hacia el Ministerio del Deporte es transversal, más allá de quién encabece la cartera. “Obviamente todos los ministros del Deporte tienen el apoyo irrestricto de nuestras organizaciones y mío, porque lo que queremos es que les vaya muy bien”, sostuvo.

    La designación de Duco ha generado debate debido a la sanción de tres años que la atleta cumplió tras dar positivo por dopaje en 2018. “Creo que cualquier persona que comete un error tiene la posibilidad de recuperarse como lo ha hecho Natalia. Sí cometió un error, un error importante, pero la vida sigue y creo que fue capaz de demostrar que los errores se pueden ir dejando atrás y retomar la vida”, afirmó Ilic.

    Neven Ilic será parte del COI. TIMOFEY MARSO

    El directivo también fue consultado por la renuncia de Arley Méndez al Team Chile para competir en los Juegos Mejorados, una competición que permite dopaje. Sobre ese punto, optó por no profundizar. “Respecto a Arley ni siquiera me voy a pronunciar”, señaló de manera escueta.

    Las declaraciones se producen en un momento clave de la carrera dirigencial de Ilic. Este miércoles, el antofagastino fue elegido como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del COI, tras imponerse en una votación ajustada al dirigente italiano Giovanni Malagó. En la primera ronda ambos empataron con 48 votos, pero en la definición final, que consideró 95 sufragios oficiales, la elección se inclinó a favor del representante chileno.

    “Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile. Poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada una de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar. Esto es un tremendo honor para Chile”, señaló tras conocerse el resultado.

    “Mi misión tiene que ver con el deporte del mundo, con los atletas que son el centro de todo pero, sobre todo, traer la realidad de cada uno de los 41 países que son parte de Panam Sports, indicó.

    Lee también:

    Más sobre:Neven IlicPolideportivoCOIPanam SportsNatalia DucoMinistra del DeporteMinisterio del Deporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Lo más leído

    1.
    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    2.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible
    Chile

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación
    Negocios

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió