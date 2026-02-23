El escueto informe del árbitro del partido entre la U y Limache que consigna los nuevos incidentes de la barra azul

A pesar de los castigos que recibió el público de Universidad de Chile por los serios incidentes ocurridos en la primera fecha del torneo ante Audax Italiano, los barristas azules nuevamente protagonizaron desórdenes, con el lanzamiento de fuegos artificiales durante el encuentro.

Promediando el segundo tiempo, se produjo la aparición de la pirotecnia, que fue consignada de manera escueta en el informe del árbitro Fernando Véjar. “Al minuto 70 desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido y reanudandose una vez finalizado el lanzamiento de estos”, señaló el juez.

El resto del documento no indica más incidencias, afirma que el estado de la cancha era óptimo, pese a que evidentemente el césped del Estadio Nacional estaba lejos de su mejor condición. Además, informó como “conducta antideportiva”, los motivos de las amonestaciones del azul Fabián Hormazábal y de los limachinos Gonzalo Sosa y César Pinares.

Reincidencia

Luego de los graves incidentes de la primera fecha, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le aplicó a Universidad de Chile una sanción de prohibición de público en la galería sur para el próximo partido de local de los azules y restricción de espectadores para los dos siguientes en esa misma zona.

El detalle del castigo contempló que la mencionada galería sur del recinto de Ñuñoa, desde la puerta número 11 hasta la 18, debía estar cerrada en el próximo encuentro de local, que fue ante Limache.

Además, como segundo punto de la sanción, para los siguientes dos partidos como local de la U esa misma zona descrita deberá recibir solo público específico: mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.

Como el lanzamiento de pirotecnia está prohibido y alteró el orden del encuentro, el Tribunal puede endurecer las sanciones contra la U e, incluso, arriesga a jugar sin público.