Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

Universidad de Chile no lo pasa bien, dentro y fuera de la cancha. En el primer ámbito, perdió el fin de semana ante Huachipato en Talcahuano y, en dos partidos oficiales jugados, aún no registra victorias al mando de Francisco Meneghini. Afuera del terreno de juego, suma un nuevo problema: el Tribunal de Disciplina de la ANFP le aplicó una sanción de prohibición de público en la galería sur para el próximo partido de local de los azules y restricción de espectadores para los dos siguientes en esa misma zona, esto a causa de los graves incidentes cometidos en el encuentro ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, por la primera fecha del torneo, el viernes 30 de enero.

En la sesión de este martes, que estuvo a cargo de la Primera Sala, los estudiantiles presentaron por casi dos horas sus descargos por los hechos sucedidos. El detalle del castigo contempla que la mencionada galería sur del recinto de Ñuñoa, desde la puerta número 11 hasta la 18, deberá estar cerrada en el próximo encuentro de local, que será contra Deportes Limache.

Como segundo punto de la sanción está que los siguientes dos partidos como local de la U esa misma zona descrita deberá recibir solo público específico: mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.

En total, considerando ambos puntos, serán tres partidos como anfitriones que las estudiantiles estarán sancionados.

La cronología del castigo

Todo comenzó días antes del inicio del torneo, previo al choque entre los azules y los itálicos en Ñuñoa. La sanción de la ANFP a más de 3 mil hinchas de la U por su mal comportamiento en el compromiso del año pasado ante Coquimbo Unido en Santa Laura provocó la furia de la barra brava universitaria, que hizo amenazas.

“Vamos a suspender si es necesario. No solo los partidos de la U, sino que todos los partidos del fútbol chileno, ya que todos los clubes viven la misma situación. La ANFP es una mafia y los clubes más grandes son cómplices”, publicaron un día antes del encuentro.

Ese viernes 30 de enero cumplieron sus advertencias. Apenas comenzó el partido, ingresaron a la galería sur, arrancaron letreros y asientos, se los arrojaron a la policía y durante el segundo tiempo quemaron parte de ese sector del Estadio Nacional, en imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Foto: Photosport

Desde que ocurrieron estos graves hechos, en los azules trabajaron rápido en la identificación de parte de los sujetos que cometieron actos delictivos esa jornada en Ñuñoa. Presentaron querellas contra 13 personas reconocidas por su presunta participación en los violentos incidentes. En detalle, fueron identificados nueve adultos y cuatro menores de edad, todo a partir de los resultados por el sistema de reconocimiento facial implementado en el Estadio Nacional. Estos casos se agregan a otras 12 personas detenidas el mismo día del partido.

Este último antecedente fue valorado incluso por el ministro de Seguridad, Luis Cordero: “Las cámaras del Estadio Nacional, además de las otras que estaban vinculadas para el reconocimiento, han permitido identificar a los sujetos. El Ministerio de Seguridad Pública y el club se querellaron”, declaró. En la U pretenden que el poder judicial cumpla y condene a los violentistas identificados, aplicando las penas que contempla la legislación vigente y la imposición de medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso penal.

Foto: Photosport

Desde la defensa estudiantil que idearon para esta tarde en Quilín, esperaban que se tomaran en cuenta estos antecedentes, además del incremento en las medidas de seguridad. Algunas de las disposiciones fueron el aumento en más de 100 el número de guardias privados (550 en total). “En el caso de los hechos que ocurrieron en el Estadio Nacional, la exigencia de seguridad privada adicional que se le solicitó al club, la cumplió. Carabineros ingresó físicamente al lugar donde estaba ocurriendo el incidente”, había declarado Luis Cordero.

Lucero, solo amonestado

Dentro de la cancha, una de las cosas más llamativas del opaco empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano fue lo sucedido con Juan Martín Lucero. El exdelantero de Colo Colo ingresó a los 72′ en reemplazo de Octavio Rivero, sin embargo, a los 90+2′ fue expulsado por un manotazo a Enzo Ferrario.

El artillero recibió una fecha de suspensión por la expulsión, pero emitió declaraciones ese día luego de la tarjeta roja, algo que el artículo 51 de las bases del torneo prohíbe para futbolistas, entrenadores y ayudantes técnicos que estén en esa condición.

Por este motivo, el Tribunal de Disciplina tomó la decisión solo de amonestarlo y no de darle otro duelo de suspensión, por lo que sí podrá jugar el próximo partido contra Palestino, pactado para el viernes 13 de febrero a las 20.30 horas, en el estadio La Cisterna.