    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    El cuadro azul se prepara para la sesión de la Primera Sala del organismo autónomo de la ANFP, que se realizará este martes. El cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas y la facilitación de la identidad de los presuntos involucrados, son algunos de sus argumentos.

    Julián Concha
     
    Cristian Barrera
    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional.

    Universidad de Chile atraviesa por un tambaleante pasar, con una crisis que golpea tanto fuera como dentro de la cancha. Por un lado, continúan las repercusiones tras los violentos incidentes en el Estadio Nacional, en el empate ante Audax Italiano en su debut por la Liga de Primera. Aún queda por conocer los castigos que recibirá el club estudiantil. A ello se le suma la caída en su visita a Huachipato. Los azules acumulan apenas un punto luego de dos jornadas.

    El Tribunal de Disciplina de la ANFP, organismo autónomo del ente rector, citó a los estudiantiles para este martes 10 de febrero. En la sesión, que estará a cargo de la Primera Sala, la U presentará sus descargos y realizará su defensa con respecto a lo ocurrido en el coloso de Ñuñoa. Los partícipes de la audiencia resolverán los eventuales castigos para el club.

    La U se expone a severas sanciones. Conforme a lo estipulado en el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, el rango es amplio. De hecho, el más simple es una amonestación (multa), aunque está prácticamente descartado por la gravedad de los hechos.

    Es por ello que existe la opción de que los azules sean castigados con el cierre de la localidad afectada, el acceso restringido o, en el peor de los casos, a jugar sin público. Esto se podría aplicar desde una hasta cinco fechas, dependiendo de la resolución del Tribunal de Disciplina. En caso de recibir cuatro jornadas o más, el Clásico Universitario ante la UC se jugará a puertas cerradas. De ser tres, el encuentro marcará el retorno de la hinchada azul.

    El partido de la U ante Audax se suspendió temporalmente por los incidentes. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La defensa de la U en el Tribunal

    En la U existe preocupación por la resolución y los posibles castigos. En caso de recibir una sanción que limite o evite completamente el ingreso de sus hinchas, Azul Azul sufrirá en diferentes aspectos. Primero, significará un golpe para la economía del club y de los fanáticos que accedieron a los abonos, además de un eventual nuevo problema ante el Sernac.

    No obstante, al mismo tiempo, en Universidad de Chile consideran que tomaron las medidas adecuadas e hicieron todo posible para evitar la concreción de una amenaza anticipada por parte de la barra.

    En primera instancia, estiman haber adoptado todas las exigencias, además de tener una constante y positiva coordinación con Carabineros. También se cumplió con el incremento en las medidas de seguridad. Algunas de las disposiciones fueron el aumento en más de 100 el número de guardias privados (550 en total). No hubo incidentes en el ingreso ni situaciones anómalas.

    Además, se realizó un rápido arreglo y reconstrucción de la parte de la tribuna afectada. 24 horas después, prácticamente no había vestigios del incendio provocado por el grupo de aficionados. Con el paso de los días, esto se fue perfeccionando aún más.

    El propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, valoró lo realizado por la U: “En el caso de los hechos que ocurrieron en el Estadio Nacional, la exigencia de seguridad privada adicional que se le solicitó al club, la cumplió. Carabineros ingresó físicamente al lugar donde estaba ocurriendo el incidente. Y yo creo que no hay recuerdos, en las últimas décadas, de que la barra de la Universidad de Chile hubiese aplaudido a Carabineros cuando ingresó”, aseguró tras lo ocurrido.

    Para nosotros es bien relevante, desde el punto de vista de todas las estrategias de seguridad, que los propios clubes y sus hinchadas puedan separar a quienes cometen estos ilícitos”, añadió.

    La U aporta a la Fiscalía

    Las palabras del ministro Cordero fueron bien recibidas en el interior de la U. Por otra parte, en la concesionaria también argumentan con un hecho inédito en incidentes relacionados con hinchas de fútbol: la identificación de los involucrados y la entrega de la información a la justicia.

    “Las cámaras del Estadio Nacional, además de las otras que estaban vinculadas para el reconocimiento, han permitido identificar a los sujetos. El Ministerio de Seguridad Pública y el club se querellaron”, aseguró el jefe de cartera.

    En la cúpula de la U, aseguran que un club nunca antes había proporcionado este tipo de datos a la Fiscalía. Ahora, al mismo tiempo que reconocen la posibilidad de recibir un castigo, también esperan que este factor sea tomado en cuenta. Además, pretenden que el poder judicial cumpla y condene a los violentistas identificados, aplicando las penas que contempla la legislación vigente y la imposición de medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso penal.

    El conjunto azul presentó querellas contra 13 personas reconocidas por su presunta participación en los violentos incidentes. En detalle, fueron identificados nueve adultos y cuatro menores de edad, todo a partir de los resultados por el sistema de reconocimiento facial implementado en el Estadio Nacional. Estos casos se agregan a otras 12 personas detenidas el mismo día del partido.

    En los casos vinculados al ingreso a zonas restringidas del estadio y a amenazas, se aplicó una prohibición de acceso a recintos deportivos por ocho años, bajo el denominado código 102. Para una persona que intentó ingresar al estadio pese a mantener una prohibición judicial vigente, la sanción fue de seis años. En tanto, los casos asociados a ebriedad y porte de drogas derivaron en una prohibición de dos años. Además, durante la tarde del jueves, identificaron a cinco personas más y se les aplicó código 102.

    El club también entregó antecedentes sobre la aplicación de sanciones durante el año pasado. Durante 2025, la U impuso el derecho de admisión bajo código 102 a un total de 369 personas por distintas infracciones a la normativa vigente en los estadios. Cerca de un tercio de esos casos corresponde a porte de pirotecnia. En dichas situaciones, la sanción aplicada implica la prohibición de ingreso a estadios por un período de 10 años.

    Por otra parte, consideran la existencia de un antecedente positivo para no recibir un castigo excesivo. Durante la temporada pasada, tanto a Everton como Deportes Iquique recibieron tres fechas de castigo luego de que sus hinchas protagonizaran incidentes. Y si bien no hubo la misma magnitud de destrozos o siquiera algún incendio, sí existió un hecho considerado más grave: la invasión a la cancha por parte de los fanáticos. Los Dragones Celestes apelaron, pero el resultado terminó siendo peor, ya que la sanción aumentó a cuatro jornadas.

