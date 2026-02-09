SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    El cuadro blaugrana abandona el proyecto que lideró junto a los merengues. Ahora aseguran estar cuadrados con la UEFA.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga. Foto: @barcelonafc

    El Barcelona oficializó su salida del proyecto de la Superliga Europea, la competencia que venían impulsando desde 2021 junto al Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, donden buscaba reformular el modelo de torneos internacionales. La decisión fue comunicada a través de una nota publicada en el sitio web oficial del club catalán, con lo que se pone fin a una participación que se extendió por casi cuatro años y que mantuvo al club enfrentado con la UEFA y con las principales ligas.

    “El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga”, señaló la institución.

    La salida del Barcelona representa un nuevo golpe para la Superliga, un proyecto que fue presentado públicamente en abril de 2021 con el respaldo inicial de 12 clubes europeos, entre ellos Juventus, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter y Milan. La iniciativa generó una reacción inmediata de rechazo por parte de la UEFA y la FIFA.

    Joan Laporta y Florentino Pérez.

    Con el paso de los meses, la mayoría de los clubes fundadores fue desistiendo de su participación. Primero lo hicieron los equipos ingleses, luego los italianos y posteriormente el Atlético de Madrid. Juventus formalizó su salida en 2023, dejando al Real Madrid y al Barcelona como los únicos grandes impulsores del proyecto. Con la decisión anunciada este sábado, Florentino Pérez queda como el único referente de la iniciativa.

    En el caso del Barcelona, su permanencia en la Superliga estuvo marcada por tensiones. La directiva encabezada por Joan Laporta defendió durante años la necesidad de explorar nuevas vías de financiamiento para los clubes. Sin embargo, paralelamente, el club fue dando señales de un progresivo acercamiento a la UEFA y a los organismos que inicialmente habían sido adversarios del proyecto.

    Ese giro comenzó a evidenciarse con mayor claridad durante los últimos meses. Laporta fue invitado a participar en la asamblea anual de clubes europeos celebrada en Roma, instancia organizada por la European Football Clubs, entidad alineada con la UEFA. En ese contexto, el presidente azulgrana se ofreció como mediador.

    “Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC”, afirmó Laporta en declaraciones públicas posteriores a esa reunión.

    El dirigente también había anticipado en distintas intervenciones que el Barcelona estaba revisando su posición respecto del proyecto impulsado por Florentino Pérez. “Ya saben que estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. El Barça tiene una posición clara, y ya lo saben los afectados y a quien corresponde”, sostuvo tras su regreso de Roma.

    La decisión también profundiza el distanciamiento entre Barcelona y Real Madrid en uno de los pocos frentes en los que ambos clubes mantenían una alianza estratégica. Laporta reconoció semanas atrás el deterioro de la relación entre ambas instituciones. “Las relaciones entre el Barça y el Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado”, declaró en enero.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaEspañaUEFAChampions LeagueBarcelonaReal MadridSuperligaJoan LaportaFlorentino Pérez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos y “inseguridad delictual” entre las razones

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    El dólar vuelve a caer y busca anotar nuevos mínimos en más de dos años

    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

    Lo más leído

    1.
    Pidió silencio y le llegaron botellazos: la serie entre Marruecos y Colombia en Copa Davis termina en escándalo

    Pidió silencio y le llegaron botellazos: la serie entre Marruecos y Colombia en Copa Davis termina en escándalo

    2.
    Mundialista y destacado por Caszely: quién es Yastin Cuevas, el juvenil que salió al rescate de Colo Colo ante Everton

    Mundialista y destacado por Caszely: quién es Yastin Cuevas, el juvenil que salió al rescate de Colo Colo ante Everton

    3.
    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    4.
    El recado de Carlos Caszely al juvenil de Colo Colo Yastin Cuevas: “Que no se empiece a teñir el pelo, a poner aritos”

    El recado de Carlos Caszely al juvenil de Colo Colo Yastin Cuevas: “Que no se empiece a teñir el pelo, a poner aritos”

    5.
    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    El dólar vuelve a caer y busca anotar nuevos mínimos en más de dos años
    Negocios

    El dólar vuelve a caer y busca anotar nuevos mínimos en más de dos años

    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    Tendencias

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"
    El Deportivo

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Al borde de la eliminación: lo que necesita la Roja Sub 20 para seguir en el Sudamericano Femenino tras caer ante Uruguay

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)
    Cultura y entretención

    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai
    Mundo

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Rusia confirma diálogo con Cuba para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de EE.UU. sobre la isla

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre