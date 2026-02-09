Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

El Barcelona oficializó su salida del proyecto de la Superliga Europea, la competencia que venían impulsando desde 2021 junto al Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, donden buscaba reformular el modelo de torneos internacionales. La decisión fue comunicada a través de una nota publicada en el sitio web oficial del club catalán, con lo que se pone fin a una participación que se extendió por casi cuatro años y que mantuvo al club enfrentado con la UEFA y con las principales ligas.

“El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga”, señaló la institución.

La salida del Barcelona representa un nuevo golpe para la Superliga, un proyecto que fue presentado públicamente en abril de 2021 con el respaldo inicial de 12 clubes europeos, entre ellos Juventus, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter y Milan. La iniciativa generó una reacción inmediata de rechazo por parte de la UEFA y la FIFA.

Joan Laporta y Florentino Pérez.

Con el paso de los meses, la mayoría de los clubes fundadores fue desistiendo de su participación. Primero lo hicieron los equipos ingleses, luego los italianos y posteriormente el Atlético de Madrid. Juventus formalizó su salida en 2023, dejando al Real Madrid y al Barcelona como los únicos grandes impulsores del proyecto. Con la decisión anunciada este sábado, Florentino Pérez queda como el único referente de la iniciativa.

En el caso del Barcelona, su permanencia en la Superliga estuvo marcada por tensiones. La directiva encabezada por Joan Laporta defendió durante años la necesidad de explorar nuevas vías de financiamiento para los clubes. Sin embargo, paralelamente, el club fue dando señales de un progresivo acercamiento a la UEFA y a los organismos que inicialmente habían sido adversarios del proyecto.

Ese giro comenzó a evidenciarse con mayor claridad durante los últimos meses. Laporta fue invitado a participar en la asamblea anual de clubes europeos celebrada en Roma, instancia organizada por la European Football Clubs, entidad alineada con la UEFA. En ese contexto, el presidente azulgrana se ofreció como mediador.

“Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA. Nosotros nos sentimos muy cerca de la UEFA y de la EFC”, afirmó Laporta en declaraciones públicas posteriores a esa reunión.

El dirigente también había anticipado en distintas intervenciones que el Barcelona estaba revisando su posición respecto del proyecto impulsado por Florentino Pérez. “Ya saben que estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. El Barça tiene una posición clara, y ya lo saben los afectados y a quien corresponde”, sostuvo tras su regreso de Roma.

La decisión también profundiza el distanciamiento entre Barcelona y Real Madrid en uno de los pocos frentes en los que ambos clubes mantenían una alianza estratégica. Laporta reconoció semanas atrás el deterioro de la relación entre ambas instituciones. “Las relaciones entre el Barça y el Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado”, declaró en enero.