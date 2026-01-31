Reparación en marcha: la U publica los arreglos en el Estadio Nacional tras desmanes del debut ante Audax Italiano

El club universitario publicó los arreglos al Estadio Nacional tras los incidentes protagonizados por la barra Los De Abajo.

Universidad de Chile trata de maquillar el bochorno del debut de la Liga de Primera. En un partido que reunía una alta expectación, sobre todo por la calidad del plantel que armaron los azules para el 2026, lo futbolístico acabó pasando a un segundo plano tras los incidentes de la barra Los De Abajo.

Un grupo de delincuentes realizó diversos desmanes en el Estadio Nacional, obligando a la suspensión del duelo ante Audax Italiano en varios momentos. Se lanzaron objetos a la pista atlética, tales como butacas y bengalas. Asimismo, la imagen más lamentable fue cuando se provocó un incendio en la galería sur, que derivó en el desalojo de dicho sector.

Como responsables de garantizar la seguridad en el espectáculo deportivo, la dirigencia de los azules tuvo que tomar cartas en el asunto y rápidamente presentaron querellas contra los hinchas detenidos. De igual forma, actuaron de forma instantánea en la refacción de los sectores afectados por el vandalismo.

Así lo comunicaron en sus redes sociales, donde dieron cuenta de los arreglos que efectuaron en el reducto de Ñuñoa. En las fotografías, se exhibe la limpieza de todas las butacas rotas y la instalación de nuevos asientos. De igual manera, repararon las rejas quemadas y los baños destrozados. En la U apuntan a tener todo en óptimas condiciones para albergar el amistoso del equipo femenino ante River Plate, pactado para este sábado a las 19:00.

