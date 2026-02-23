Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional
En el minuto 70 del partido ante Limache, una parcialidad de la barra azul en la galería norte obligó a la paralización momentánea del encuentro.
El partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache se vio interrumpido transitoriamente por incidentes en el Estadio Nacional. Corría el minuto 70 cuando una parcialidad de los azules que se encontraba en la galería norte comenzó a lanzar una serie de fuegos artificiales hacia el cielo.
Esta intervención de los barristas obligó a una paralización que duró cerca de cuatro minutos. Además, derivó en un llamado de atención por parte de la voz oficial del recinto, quien alertaba por las nuevas sanciones que esto puede traer para la institución. Cabe remarcar que la U ya se encuentra castigada en la galería sur por los episodios de violencia perpetrados en el duelo del debut ante Audax Italiano.
En esa misma línea, la hinchada laica cantó contra Colo Colo y desplegó un lienzo en tono de burla. En próximo domingo se juega el Superclásico, en el Estadio Monumental.
