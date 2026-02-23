SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    En el minuto 70 del partido ante Limache, una parcialidad de la barra azul en la galería norte obligó a la paralización momentánea del encuentro.

    Vicente González 
    Vicente González
    Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Javier Altamirano celebra su gol durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, Chile. 22/02/2026 Pepe Alvujar/Photosport Football, Universidad de Chile vs Deportes Limache. 4nd turn, 2026 First Division League. Universidad de Chile’s player Javier Altamirano celebrates his goal during a first division match at the National Stadium in Santiago, Chile. 22/02/2026 Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    El partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache se vio interrumpido transitoriamente por incidentes en el Estadio Nacional. Corría el minuto 70 cuando una parcialidad de los azules que se encontraba en la galería norte comenzó a lanzar una serie de fuegos artificiales hacia el cielo.

    Esta intervención de los barristas obligó a una paralización que duró cerca de cuatro minutos. Además, derivó en un llamado de atención por parte de la voz oficial del recinto, quien alertaba por las nuevas sanciones que esto puede traer para la institución. Cabe remarcar que la U ya se encuentra castigada en la galería sur por los episodios de violencia perpetrados en el duelo del debut ante Audax Italiano.

    En esa misma línea, la hinchada laica cantó contra Colo Colo y desplegó un lienzo en tono de burla. En próximo domingo se juega el Superclásico, en el Estadio Monumental.

