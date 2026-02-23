SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Universidad de Chile no puede ganar. En un Estadio Nacional con 20 mil personas, el elenco azul logró remontar un tempranero marcador en contra y mostraba un juego de mejor rostro que en partidos anteriores. Pero cerca del final, los tomateros lograron un 2-2 que dispara las dudas en el CDA. Meneghini se fue entre la rabia de los hinchas.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    A una semana del Superclásico, Universidad de Chile necesitaba desbloquearse. Quizás, más importante era el resultado que la manera de lograrlo, a raíz del dubitativo comienzo de temporada. Para un equipo grande, con las obligaciones que acarrea su condición, la presión también pasa por convencer. Esa era la misión para Paqui Meneghini, ante el duro y batallador Deportes Limache. Estuvo cerca, pero no lo logró. Obtuvo un empate (2-2) con sabor a derrota. No hay caso.

    Los azules llegaron a la cuarta fecha del torneo con solo un gol a favor. Para dotar de mayor potencia ofensiva, el diseño táctico incluyó a Javier Altamirano como otro cerebro creativo, para juntarlo con Lucas Assadi. Charles Aránguiz quedó en el eje del mediocampo. Arriba, Eduardo Vargas con Juan Martín Lucero. La otra novedad era la reaparición de Felipe Salomoni, por la banda izquierda.

    Uno de los elencos más incómodos a la hora de jugar son los tomateros, invictos y con la opción de retomar el liderato. El equipo de Víctor Rivero, diseñado para aguardar y salir rápido, pegó primero. Iban apenas cinco minutos y Daniel Castro abrió el marcador, silenciando al coloso de Ñuñoa. Recibe un balón largo de Jean Meneses, le gana la espalda a Ramírez y define con un toque sutil.

    La U fue teniendo el manejo del balón, sin embargo carecía de claridad y fluidez. Mientras, Limache desplegó la línea de cinco en la defensa, que cada vez se ubicó más cerca de su portería. El primer acercamiento del local fue en los 15′, por la banda diestra. Precisamente, las pasadas de Hormazábal le otorgaban profundidad al equipo, no obstante faltaba “cerrar la pinza”.

    Los azules fueron machacando infructuosamente, porque la muralla no se rompía. En los 23′, Lucas Assadi tuvo una opción clara, pero desvió de frente al marco. La U hacía méritos como para encontrar la igualdad. Hasta que lo logró. Fue gracias al valor más encendido en la faceta ofensiva: Javier Altamirano. En los 27′, el ex Huachipato sacó un remate de zurda, desde la media luna, tras combinación con Vargas. Segundo tanto en la Liga.

    Si los laicos llevaban el trámite, los limachinos estaban encajonados y no encontraban vías de escape. Antes del descanso, Assadi quedó resentido luego de un cruce con Montecinos, en una acción casual. El 10 azul, visiblemente adolorido. Tanto así que debió ser reemplazado. Entró Maximiliano Guerrero para el complemento.

    Por afuera, la U encontraba espacios para ser profundo. En los 51′, lo tuvo Hormazábal. Sacaron la pelota en la línea de meta. Fue un aviso de lo que sucedería tres minutos después. A través del balón parado, remontó. Tiro libre ejecutado por Salomoni y Nicolás Ramírez ganó por arriba para meter un cabezazo ajustado en un rincón. El zaguero se redimía tras fallar en el tanto tomatero.

    El cuadro del chuncho mostraba su actuación más interesante en la era Meneghini. Por contraparte, Limache fue reactivo y se encomendaba a alguna creación de ‘Popin’ Castro. La U cedió en la iniciativa y la visita escuchó el mensaje. Despertó y salió de la trinchera. Los azules, increíblemente, dejaban escapar un duelo en el cual hicieron méritos para una mejor suerte. En los 84′, Yerko González puso el 2-2.

    Las recriminaciones de los hinchas hacia el DT, tras el pitazo final, eran el fiel reflejo de lo que es la U hoy.

    Empate y fuegos artificiales

    Pasados los 70′, el juez Fernando Véjar detuvo el partido a raíz del lanzamiento de fuegos artificiales desde la galería norte, donde estaba la barra de la U, considerando la sanción por los incidentes del debut contra Audax (cerrado el lado sur). Además, se exhibió un lienzo referente a Colo Colo, calentando el duelo del próximo domingo. No deja de ser sintomático que el local decayó justo después de la detención.

    En lo que viene, la U se juega mucho, a lo menos para el semestre. Primero, visitar al Cacique en Macul. E inmediatamente después, la llave única de la Copa Sudamericana ante Palestino. Una prueba doble (y dura) para Paqui.

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal (89′, I. Vásquez), C. Aránguiz, F. Salomoni (71′, I. Poblete); J. Altamirano, L. Assadi (46′, M. Guerrero); E. Vargas y J. M. Lucero. DT: F. Meneghini.

    Limache: M. Bórquez; J. Montecinos (71′, C. Morales), Y. González, A. Aguirre, A. Parot, M. Flores (87′ A. Alfonzo); R. Martínez, C. Pinares (80′, M. Llantén); J. Meneses, G. Sosa (71′, M. Arturia) y D. Castro. DT: V. Rivero.

    Goles: 0-1, 5′, Castro, recibe pase largo y define con un toque ante la salida de Castellón; 1-1, 27′, Altamirano, remate de zurda desde la media luna; 2-1, 54′, Ramírez, cabezazo tras tiro libre de Salomoni; 2-2, 84′, González, captura el balón tras mal rechazo de Zaldivia

    Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Hormazábal (U); Sosa, Pinares (L).

    Estadio Nacional. Asistieron 20.539 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

