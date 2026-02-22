SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    A solo horas de su inicio: ola de violencia en México obliga a postergar partido del Querétaro de Esteban González

    Este domingo por la noche, Gallos Blancos debía jugar contra Juárez por el torneo local. Sin embargo, la Liga MX informó la reprogramación, luego de los hechos acaecidos tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: Club Querétaro

    Para este domingo, estaba programado el partido entre el Querétaro, club que dirige el técnico nacional Esteban González, y Juárez, por la séptima fecha del Clausura 2026 de México (a las 19.00 hora local; 22.00 horas de Chile). Sin embargo, a menos de cinco horas de que comenzará, la Liga MX dio a conocer que dicho encuentro no se disputará hoy.

    Mediante un comunicado, se detalló que el último encuentro de la jornada se reprogramó, en una decisión que se sumó a la postergación de varios eventos deportivos, todo a raíz del operativo que se realizó en el estado de Jalisco y que dio como resultado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló en el municipio de Tapalpa, mientras que durante la mañana también se reportaron despliegues de seguridad en Talpa de Allende, zona considerada como bastión del mandamás de la organización.

    Luego de conocerse la noticia, se registraron bloqueos en carreteras y varios hechos de violencia en distintas localidades del país, como Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

    “La LIGA MX informa que el partido entre los clubes Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”, fue el escueto comunicado de la entidad que lidera la primera división azteca, confirmando la postergación. También se debió reprogramar el clásico entre América y Chivas de Guadalajara, correspondiente al campeonato femenino.

    Los Gallos Blancos de Querétaro, el club del técnico campeón de Chile con Coquimbo Unido, marchan en la 14ª posición del Clausura 2026 con cinco puntos en seis partidos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas. Este domingo debía recibir a Juárez, que tiene una unidad menos.

    Estos hechos de violencia en el país despiertan inquietud a cuatro meses de la realización del Mundial. La seguridad es un punto central en la organización de la Copa del Mundo y México cuentan con tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De hecho, en el próximo mes de marzo acogerá el repechaje intercontinental, donde se definirán dos cupos a la cita planetaria.

    Más sobre:Fútbol internacionalMéxicoQuerétaroEsteban GonzálezLiga MXEl MenchoJalisco Nueva Generación

