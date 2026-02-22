SUSCRÍBETE
    Mundo

    Abaten a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en operativo del Ejército mexicano

    El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido este domingo en Tapalpa, según confirmaron autoridades de alto nivel. Tras el operativo se registraron bloqueos carreteros en al menos seis estados del país.

    Sebastián Escobar F. 
    Sebastián Escobar F.
    Abaten a "El Mencho", líder del CJNG, en operativo del Ejército en Jalisco

    Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero en un operativo encabezado por fuerzas federales del Ejército mexicano en el estado de Jalisco, confirmaron funcionarios de primer nivel.

    De acuerdo con la información oficial, el operativo se desarrolló en el municipio de Tapalpa, mientras que durante la mañana también se reportaron despliegues de seguridad en Talpa de Allende, zona considerada históricamente como bastión del capo.

    Tras conocerse la muerte de Oseguera Cervantes, se registraron bloqueos carreteros y hechos de violencia en al menos seis entidades del país: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, en un aparente intento de reacción por parte de grupos criminales afines.

    Abaten a “El Mencho”, líder del CJNG, en operativo del Ejército en Jalisco

    De migrante a capo del narcotráfico

    Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán. Abandonó la escuela en sexto grado para ayudar a su familia en labores agrícolas y, siendo joven, migró a Estados Unidos, donde fue detenido y posteriormente deportado tras involucrarse en la venta de drogas.

    En la década de 1990 fue encarcelado en Estados Unidos por vender heroína a policías encubiertos y, tras cumplir condena, regresó a México.

    En 1997 se trasladó a Tijuana, donde consolidó actividades de narcotráfico, y más tarde se desempeñó como policía municipal en Tomatlán, experiencia que le permitió conocer el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad.

    El surgimiento del CJNG

    El Mencho inició su carrera criminal como sicario al servicio de Armando Valencia Cornelio, El Maradona, lo que lo vinculó al cártel del Milenio y a Ignacio Coronel Villarreal, histórico operador del cártel de Sinaloa.

    Tras la muerte de Coronel Villarreal y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, el cártel del Milenio se fracturó. De esa disputa interna surgió el grupo de Los Torcidos, que posteriormente daría origen al CJNG. Junto a Erik Valencia Salazar, alias El 85, Oseguera Cervantes consolidó la nueva organización criminal.

    Con el tiempo, el CJNG se expandió por gran parte del país, incluyendo Ciudad de México, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Baja California. Su alianza con Los Cuinis, encabezados por los hermanos González Valencia —familia política de El Mencho—, fue clave para su crecimiento financiero y operativo.

    Abaten a “El Mencho”, líder del CJNG, en operativo del Ejército en Jalisco

    Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Nemesio Oseguera Cervantes se convirtió en el criminal más poderoso de México, liderando una de las organizaciones más violentas y expansivas del continente.

    Su muerte marca un punto de inflexión en el panorama del crimen organizado en México, mientras las autoridades refuerzan la seguridad ante eventuales represalias y disputas internas por el control del CJNG.

