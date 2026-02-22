La violencia sacudió este domingo al occidente de México luego de que se reportara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que derivó en el cierre de aeropuertos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, además de escenas de pánico entre pasajeros y un amplio despliegue de fuerzas federales en la región.

En redes sociales se difundieron videos que muestran a hombres armados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, situación que generó pánico entre pasajeros. Medios locales también reportaron la toma de distintas centrales de autobuses en Jalisco.

Pese al contexto de inseguridad, la administración aeroportuaria informó que este domingo 22 de febrero la terminal de Guadalajara mantiene operaciones regulares bajo un esquema de seguridad reforzado, con presencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Martín Zazueta, director de Aeropuertos y Negocios Regulados del Grupo Aeroportuario del Pacífico, confirmó que hasta el momento no se han registrado cancelaciones de vuelos en Guadalajara. No obstante, reconoció incidentes aislados de nerviosismo entre usuarios, aclarando que se debieron a reacciones de temor ante el contexto externo y no a amenazas dentro del recinto.

Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”

Operación y eventuales retrasos

Aunque las pistas y servicios operan con normalidad, se reportan demoras parciales en algunas rutas. Zazueta precisó que cualquier suspensión dependerá de las políticas de cada aerolínea y de la evolución de los hechos en la zona metropolitana y accesos viales.

En contraste, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta sí presenta impactos directos: aerolíneas internacionales han cancelado operaciones como medida preventiva ante la violencia que también afecta a la región costa.

Las autoridades reiteraron el llamado a informarse por canales oficiales y acudir con anticipación a las terminales, dado el estricto control de seguridad y la vigilancia especial en vialidades tras la activación de Código Rojo.