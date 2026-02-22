Arturo Vidal enciende el Superclásico ante la U: “Colo Colo siempre es favorito”

Colo Colo consiguió una victoria que le permite escalar en la Liga de Primera. El Cacique se impuso por la mínima sobre O’Higgins, en lo que significó su tercer triunfo consecutivo en el torneo. Los albos llegan encendidos para el Superclásico ante Universidad de Chile, que se disputará el domingo 1 de marzo en el Monumental.

En ese sentido, tras el encuentro, Arturo Vidal valoró lo realizado y anticipó el tradicional encuentro ante la U. “Todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico, en casa, contra la U”, comenzó señalando el Rey.

“Tenemos días para trabajar, ahora a descansar y mañana empezar a pensar en el partido contra la U, pero este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene. Cada partido que pasa seguiremos mejorando y trabajando más fuertes que nunca”, añadió.

Vidal apunta alto

Vidal, fiel a su estilo, fue tajante en su análisis previo al encuentro: “Colo Colo siempre es favorito, contra cualquiera que juegue en Chile es favorito, pero vamos a tener mucha humildad para seguir trabajando esta semana al máximo, tratar de hacer un mejor partido del que se hizo hoy día para poder quedarnos con los tres puntos contra la U“, indicó.

“Se podría decir que es una semana ideal, pero hay que trabajar muy duro, hay que seguir mejorando en los detalles, tratar de marcar antes contra la U y manejar cómo lo estamos haciendo. Terminar también en cero que es muy importante. Todos estamos muy concentrados en ayudar al equipo, en que este año nos vaya bien y ojalá poder salir campeón“, finalizó.