Colo Colo gana a O’Higgins en Rancagua después de cinco años y llega encendido al Superclásico

Colo Colo completó la mejor actuación de la temporada que se inicia. Los dirigidos de Fernando Ortiz viajaron hasta Rancagua para vencer por 1-0 a O’Higgins, reducto en el que no vencían desde hace cinco años. Suficiente para sumar el tercer triunfo consecutivo y llegar en racha al Superclásico.

El cuadro celeste no se guardó nada, pese a su duelo por la Libertadores. Los rancagüinos presionaron bien arriba, mientras el mediocampo no alcanzaba a encontrarse para contrarrestar el volumen ofensivo.

Antes de los 10 minutos, tras un tiro de esquina, Juan Leiva estuvo muy cerca de abrir la cuenta. A los 8’, un tiro libre de Francisco González puso en peligro al portero Fernando de Paul, aunque su remate dio en la cara externa de un vertical.

Tras ese cuarto de hora de preocupación, los albos se sacudieron de esa eventual asfixia. Su línea de volantes comenzó a ganar los duelos e intentó abrir la cancha para darle amplitud al ataque.

Sobre todo, en el costado izquierdo, donde la conexión entre Claudio Aquino y el lateral Diego Ulloa provocaba intermitente peligro en el área celeste. Pero no alcanzaba para hacer daño. Antes del descanso, un tiro libre desde la izquierda del ataque de Macul obligó a una urgente intervención de Arnaldo Castillo para enviar la pelota al córner.

En la segunda parte, el local logró un rápido contragolpe en el inicio, pero el golero De Paul evitó la conquista de Bastián Yáñez. Sin embargo, el equipo de Santiago no demoró en lograr la ventaja. A los 55’, el zaguero Joaquín Sosa ensayó un remate rasante desde el borde del área. El meta Omar Carabalí no logró retener la pelota y Aquino definió fuerte para el 1-0.

Pasada la hora de juego, el colocolino Víctor Méndez derribó a Leiva en el área. El árbitro Mathias Riquelme no dudó en cobrar el penal, pero reconsideró la decisión después de revisar las imágenes del VAR.

A cinco del final, Maxi Romero conseguía el 2-0 después de una gran jugada combinada, pero el juez anuló la conquista por falta previa de Tomás Alarcón. Pese a ello, el marcador no se movió más, pese a dos notables de De Paul.