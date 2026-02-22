El pobre registro de Paqui Meneghini que lo pone como uno de los peores entrenadores de la U en la última década

Universidad de Chile ha tenido un comienzo muy irregular en la temporada de 2026. En sus primeros tres partidos por la Liga de Primera, la escuadra azul sumó solo dos puntos. Pobre registro que tiene como principal apuntado al técnico argentino Francisco Meneghini, dueño de uno de los peores estrenos en la década.

Paqui llegó al club a finales de diciembre pasado, después de que su compatriota Gustavo Álvarez dejara el cargo por voluntad propia, pese a que le restaba una temporada de contrato con la escuadra estudiantil.

El joven DT arribó tras no renovar con O’Higgins de Rancagua, elenco al que clasificó a Copa Libertadores después de 12 temporadas. El directorio de Azul Azul se inclinó por el profesional de 37 años, pese a que tenía conversaciones avanzadas con el portugués Renato Paiva, tal como reconoció el representante del luso Mohamed Afzal.

Lo cierto es que después de cuatro partidos al mando del equipo, el nuevo adiestrador de los estudiantiles no logra dar con los resultados. Debutó con una goleada en contra de 3-0 en el amistoso ante Universitario de Perú y solo sumó dos empates en tres fechas del campeonato nacional.

“Faltan los resultados que den más confianza al proceso. Un buen resultado te permite continuar en esa línea. Sin embargo, también necesitamos que el juego sea mejor en los partidos. Estamos empujando esas dos cosas, el juego y el resultado, para seguir creciendo”, aseguró Paqui en la previa del partido ante Deportes Limache.

Asimismo, el transandino comentó el mal inicio de su proceso y agregó que “la presión la manejo con trabajo, enfocándome en lo que puedo controlar. Entiendo que toca aceptar la crítica, pero no invierto tiempo en eso. Mi foco es el trabajo”.

En la historia

Aunque todavía la temporada es joven, los pobres registros de Meneghini ya se proyectan como uno de los peores técnicos debutantes en la banca de los universitarios laicos.

Dos puntos de nueve posibles en duelos oficiales, cifra que redunda en un rendimiento del 22,2% en este comienzo en los comienzos de ciclo a cargo de la banca de los azules.

Para encontrar números tan malos en el estreno de un adiestrador hay que trasladarse hasta 2019. En marzo de ese año, el argentino Frank Kudelka renuncia a la banca tras profundas diferencias con la directiva del club.

En ese entonces, la dirigencia estudiantil se inclinó por el uruguayo Alfredo Arias, profesional que duró solo 18 partidos en el cargo. Claro que su debut fue incluso peor que el de Paqui: en los primeros tres partidos solo sumó un punto, rendimiento de 11,1%.

Fue tan mala la campaña del charrúa que consiguió su primer triunfo en el décimo partido al mando del plantel, después de cinco empates y cuatro derrotas. Abandonó el cargo en agosto de 2019 con un registro de cuatro victorias, ocho igualdades y cuatro caídas.