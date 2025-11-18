BLACK SALE $990
    El Deportivo

    “Te voy a romper todo”: la grave amenaza de árbitro argentino a extécnico de la U tras polémica eliminación de Huracán

    Frank Darío Kudelka se enfrentó con el juez Andrés Gariano, quien le respondió con dureza.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Frank Kudelka se enfrascó en una dura discusión con el árbitro Andrés Gariano. Captura ESPN

    En escándalo terminó la definición de la última fecha del Torneo Clausura 2025 argentino. La cuestionable actuación del árbitro Andrés Gariano derivó en un serio cruce en el hasta entonces DT de Huracán, Frank Kudelka, y el juez del encuentro.

    El partido se jugó en el estadio Claudio Tapia, donde Barracas Central igualó 1-1 con el Globo, dejándolo fuera de los playoffs y quedándose con su cupo, en un duelo que tuvo decisiones cuestionables y una singular interpretación del VAR.

    El exUniversidad de Chile Emmanuel Ojeda abrió la cuenta para los de Parque Patricios, a los 26′, un resultado que les daba el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, la polémica arbitral se hizo presente poco antes del descanso. Ahí el VAR sancionó un penal del excruzado Nehuén Paz tras considerar que amplió el volumen de su cuerpo con el brazo dentro del área.

    A pesar de la decisión, el arquero Santiaho Meza logró atajar el penal a Iván Tapia y todo se mantuvo igual hasta el segundo tiempo, cuando otra vez el videoarbitraje llamó para cobrar penal por una mano. Esta vez Rodrigo Insúa convirtió, sentenciando las opciones quemeras.

    El empate dejó al equipo del presidente de la AFA en el sexto lugar del Grupo A y jugará en octavos de final ante Deportivo Riestra, quedando además bien aspectado para jugar la Copa Sudamericana.

    Al término del encuentro, los jugadores de Huracán se fueron con todo en busca de Gariano. “¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?”, fue uno de los dichos de un jugador. “Estás jugando con la comida de nuestra familia, con el laburo nuestro”, se oyó desde otro lado.

    La situación pasó a mayores cuando apareció Kudelka. Vos te metiste con mi familia”, expresó en la cara de Gariano. Pero el juez no se quedó callado quien también respondió. “Vamos a hablar. Vamos a hablar y te voy a romper todo”, manifestó el árbitro mientras el DT era sacado por la seguridad.

    Kudelka se va

    En las próximas horas se oficializará la salida de Frank Kudelka de la banca de Huracán. El entrenador dirigió a Huracán en 84 compromisos, con un saldo de 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas.

    Esta temporada estuvo cerca de tocar la gloria en el Torneo de Apertura, pero cayó ante Platense en la final disputada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

    Más sobre:FútbolArgentinaHuracánFrank KudelkaLeo GilAndrés Gariano

