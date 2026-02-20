Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

Universidad de Chile tiene un complicado desafío en la Liga de Primera. Este domingo los universitarios deberán enfrentar a Deportes Limache, conjunto que llega como líder de la competencia.

La U, por su parte, saldrá a buscar su primer triunfo después de sumar dos empates y una derrota. En la previa del duelo contra los tomateros, Francisco Meneghini tomó la palabra y aprovechó de enfrentar las críticas por el desempeño que hasta ahora tienen los azules.

“Faltan los resultados que le den más confianza al proceso. Las sensaciones en la semana son buenas y un buen resultado te permite continuar en esa línea, pero también necesitamos que el juego sea mejor en los partidos. Estamos empujando esas dos cosas, el juego y el resultado, para seguir creciendo”, comentó en conferencia de prensa.

Así mismo, apuntó que “la presión la manejo con trabajo, enfocándome en lo que puedo controlar. Las opiniones no, entiendo que toca aceptar la crítica, pero no invierto tiempo en eso. Mi foco es el trabajo”.

“Es el gran tema a mejorar, lo más urgente, el ataque organizado. Tiene que ver con fluidez de movimiento y más precisión en ciertas zonas. En el último partido con Palestino merecimos ganar, no alcanza, pero fue el primer partido en que podemos decir que dominamos y fuimos más que el rival”, añadió.

A su vez, evitó proyectarse más allá del duelo contra Limache, considerando en por la quinta jornada deberán chocar contra Colo Colo y luego a Palestino por la Copa Sudamericana. “Mi foco es Limache. El comienzo no ha sido el esperado, pero hemos trabajado pensando en Limache, sin pensar en los partidos que vienen”, sostuvo.

“Han convertido casi todos sus goles por una recuperación en cambio de ellos, tienen tres jugadores que se descuelgan y se incorporan los carrileros. Va a ser importante dominar la pelota y los espacios para que ellos no puedan correr”, profundizó sobre los tomateros.

La lesión de Octavio Rivero

Otro tema por el que fue consultado fueron las molestias físicas que viene arrastrando Octavio Rivero desde la pretemporada. “Sintió la molestia contra Universitario. Con Audax fue evolucionando bien, pero después se le inflamó la rodilla y preferimos descargar. Contra Palestino volvió a sentirse bien, tenía ganas de estar. Es un jugador competitivo, quiere aportar, pero tras San Luis se dio una situación similar y se ha decidido parar un tiempo para que se desinflame su rodilla. Confiamos en que más temprano que tarde va a estar a disposición. Queremos que cuando vuelva esté en las mejores condiciones y no en esta situación de estar mermado”.

En cuanto al plazo de recuperación, expuso que aún no hay un plazo definido. “No tenemos fechas exactas, pero buscamos que se desinflame la rodilla y ver cómo está. Hace un esfuerzo por querer estar, pero no está al 100 por ciento, queremos que cuando vuelva esté en plenitud de condiciones”, aseguró.

El partido entre Universidad de Chile y Deportes Limache está programado para este domingo 22 de febrero a partir de las 20.30 horas en el Estadio Nacional.