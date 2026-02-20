SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fernando Ortiz apunta a las condiciones de Claudio Aquino en Colo Colo: “Si todos esperan ver al de Vélez, no va a estar”

    El técnico se refirió al desempeño del volante ofensivo en los últimos partidos del Cacique. Este sábado visitan a O'Higgins por la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo ya alista los últimos detalles para su próximo duelo en la Liga de Primera. Este sábado el Cacique visita la ciudad de Rancagua para medirse contra O’Higgins por la cuarta fecha de la competencia.

    Los albos esperan sumar su tercera victoria consecutiva en el campeonato, pero esta vez sin sufrir hasta los últimos minutos para conseguirlo, tal como sucedió en los duelos contra Everton y Unión La Calera.

    En la previa de este encuentro, Fernando Ortiz tomó la palabra para referirse al próximo rival y otras situaciones que se han dado en estas fechas.

    Sobre las críticas al desempeño de Claudio Aquino, el adiestrador argentino comentó que “lo he dicho y lo sostengo, si bien no me gusta hablar sobre personas individuales... si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez, no va a estar”, apuntó de entrada.

    Tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno y otra liga. Trabajamos para sacar lo mejor de él, sí claro. Lo ha demostrado, sí claro”, complementó el DT.

    Sobre la evolución del jugador, expuso que “el crecimiento que ha tenido desde que llegué ha sido muy satisfactorio desde mi parte”.

    “En diferentes clubes, con diferente entrenador, quizá el rendimiento no es el mismo. Pero trabajamos para que llegue a su máximo nivel”, remató sobre Aquino.

    La ausencia de Lautaro Pastrán

    Otro de los temas tratados por Fernando Ortiz en la conferencia fue el estado de Lautaro Pastrán, uno de los refuerzos del equipo para la presente temporada que aún no ha sumado minutos.

    “Lautaro venía de una inactividad bastante prolongada. Al no hacer la pretemporada con el grupo y al no tener el estado físico que queremos, el tiempo se extendió un poco más”, explicó el DT.

    De todas maneras, abrió la posibilidad a que pueda debutar contra los celestes. “Está convocado. Tendrá que saber aprovechar los minutos que yo considere en el momento que pueda entrar”, lanzó.

    Sobre el conjunto rancagüino, sostuvo que “es un equipo que tiene un predominio de juego muy pronunciado. El miércoles hizo un buen partido en Copa Libertadores. La verdad es que es un equipo que juega muy bien. Respetamos al rival, pero intentaremos quedarnos con los tres puntos”.

    A su vez, confirmó que Javier Correa está descartado para el partido. “Javi no va a ser convocado. Él está bien, ha entrenado, pero prefiero cuidarlo. La semana que viene veremos si se puede integrar al plantel para competir el día del Superclásico”, dijo.

    Fichajes

    En referencia al mercado de fichajes, Ortiz manifestó que “existía la posibilidad de incorporar un jugador más”, pero que al final él junto a la directiva de Colo Colo prefirieron descartar la chance para darle una oportunidad a los jugadores de casa.

    Decidimos junto a la directiva darle más oportunidades a los jóvenes”, afirmó el transandino. “Los jóvenes aprovecharán de tener sus minutos y poder consolidarse en un equipo tan importante”, remató.

    El partido entre O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera está programado para este sábado 21 de febrero a partir de las 18.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFernando OrtizColo Colo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Lo más leído

    1.
    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    2.
    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    3.
    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el presidente electo José Antonio Kast antes de su asunción

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el presidente electo José Antonio Kast antes de su asunción

    4.
    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895
    Chile

    Alza de $25 en la tarifa del transporte público: pasaje en hora punta llegará a los $895

    Steinert continúa despliegue municipal: se reunió con alcaldes de Peñalolén y Vitacura

    Kast sostiene reunión protocolar con Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry participarán juntos en los dobles del BCI Seguros Chile Open

    Paqui Meneghini enfrenta las críticas por la falta de victorias de la U: “No invierto tiempo en eso”

    Polémica reacción del DT de Flamengo frente a acto de racismo contra Vinícius Júnior provoca airadas críticas en Brasil

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre
    Cultura y entretención

    Chilevisión confirma a Dino Gordillo en el Festival de Comedia luego de supuesto beso a menor de edad en Villa Alegre

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder