Fernando Ortiz apunta a las condiciones de Claudio Aquino en Colo Colo: “Si todos esperan ver al de Vélez, no va a estar”

Colo Colo ya alista los últimos detalles para su próximo duelo en la Liga de Primera. Este sábado el Cacique visita la ciudad de Rancagua para medirse contra O’Higgins por la cuarta fecha de la competencia.

Los albos esperan sumar su tercera victoria consecutiva en el campeonato, pero esta vez sin sufrir hasta los últimos minutos para conseguirlo, tal como sucedió en los duelos contra Everton y Unión La Calera.

En la previa de este encuentro, Fernando Ortiz tomó la palabra para referirse al próximo rival y otras situaciones que se han dado en estas fechas.

Sobre las críticas al desempeño de Claudio Aquino, el adiestrador argentino comentó que “lo he dicho y lo sostengo, si bien no me gusta hablar sobre personas individuales... si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez, no va a estar”, apuntó de entrada.

“Tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno y otra liga. Trabajamos para sacar lo mejor de él, sí claro. Lo ha demostrado, sí claro”, complementó el DT.

Sobre la evolución del jugador, expuso que “el crecimiento que ha tenido desde que llegué ha sido muy satisfactorio desde mi parte”.

“En diferentes clubes, con diferente entrenador, quizá el rendimiento no es el mismo. Pero trabajamos para que llegue a su máximo nivel”, remató sobre Aquino.

La ausencia de Lautaro Pastrán

Otro de los temas tratados por Fernando Ortiz en la conferencia fue el estado de Lautaro Pastrán, uno de los refuerzos del equipo para la presente temporada que aún no ha sumado minutos.

“Lautaro venía de una inactividad bastante prolongada. Al no hacer la pretemporada con el grupo y al no tener el estado físico que queremos, el tiempo se extendió un poco más”, explicó el DT.

De todas maneras, abrió la posibilidad a que pueda debutar contra los celestes. “Está convocado. Tendrá que saber aprovechar los minutos que yo considere en el momento que pueda entrar”, lanzó.

Sobre el conjunto rancagüino, sostuvo que “es un equipo que tiene un predominio de juego muy pronunciado. El miércoles hizo un buen partido en Copa Libertadores. La verdad es que es un equipo que juega muy bien. Respetamos al rival, pero intentaremos quedarnos con los tres puntos”.

A su vez, confirmó que Javier Correa está descartado para el partido. “Javi no va a ser convocado. Él está bien, ha entrenado, pero prefiero cuidarlo. La semana que viene veremos si se puede integrar al plantel para competir el día del Superclásico”, dijo.

Fichajes

En referencia al mercado de fichajes, Ortiz manifestó que “existía la posibilidad de incorporar un jugador más”, pero que al final él junto a la directiva de Colo Colo prefirieron descartar la chance para darle una oportunidad a los jugadores de casa.

“Decidimos junto a la directiva darle más oportunidades a los jóvenes”, afirmó el transandino. “Los jóvenes aprovecharán de tener sus minutos y poder consolidarse en un equipo tan importante”, remató.

El partido entre O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera está programado para este sábado 21 de febrero a partir de las 18.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.