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    La respuesta de Roberto Tobar a las quejas de la U por el arbitraje contra Ñublense

    El elenco universitario cayó como visitante por 1-0 contra los Diablos Rojos. Los azules no quedaron conformes con el desempeño del juez Cristián Galaz.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Roberto Tobar respondió a las quejas de la U por el arbitraje de Cristián Galaz. JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

    Universidad de Chile acabó cayendo este domingo contra Ñublense con un gol de Diego Céspedes sobre el final.

    A la derrota, se sumó la disconformidad del plantel por el desempeño arbitral de Cristián Galaz. Una de las jugadas que marcaron aquello fue cuando Jovany Campusano impacta a Javier Altamirano luego de despejar el balón. El lateral izquierdo chillanejo dejó el pie y ocasionó una fuerte infracción al ex Estudiantes de La Plata.

    El referí no sancionó la infracción ni fue llamado desde el VAR para chequear la jugada. El encargado de la cabina del videoarbitraje fue Piero Maza. Tampoco hubo amarilla para el infractor.

    Luego del encuentro, Javier Altamirano expresó su molestia con el desempeño del juez. “Bueno, creo que es un tema que nosotros como club ya estamos un poquito... ¿cómo decirlo? Como entregados. Ya todos los partidos nos... bueno. En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR”, declaró.

    “Obviamente, uno queda con esa sensación de por qué no van (al VAR) si la patada fue clara. Más allá de que él quiera jugar o no, a mí después me saca una tarjeta amarilla porque, según él, le quise pegar y eso no... nunca voy a querer lesionar o pegar al contrario”, continuó.

    “Obviamente frustra. Pero bueno, ya viene desde el año pasado, entonces ya hay que hacer un poco de autocrítica más allá de que pueda estar en lo correcto o no. Cada árbitro tiene su punto de vista, pero bueno, siempre como tú dices, nos vamos con esa sensación del por qué no hay revisión”, cerró el jugador.

    La respuesta de Tobar

    Ante estos cuestionamientos, quien salió a tratar la materia fue Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros.

    “Es importante tocar estos temas por las directrices técnicas que manejamos para interpretar jugadas de este tipo. Son instrucciones que vienen desde FIFA para todas las federaciones: debemos analizar el movimiento natural y la fuerza en una disputa donde el rival no viene de frente, sino que aparece de imprevisto por el costado”, comentó en el programa Circulo Central.

    “Si hiciéramos un close-up y nos centráramos netamente en el punto de contacto, la acción podría verse brutal. Sin embargo, debemos entender el contexto: el jugador quiere rechazar el balón y se topa con la pierna del futbolista de Universidad de Chile, quien intenta bloquear el disparo. Nosotros revisamos estas situaciones en seminarios, clases prácticas y devoluciones para aplicar una interpretación basada en lo que el jugador realmente intenta realizar”, continuó.

    Por último, apuntó que “ha sido un balón dividido. El jugador juega primero la pelota y, después de eso, termina impactando con esa patada que se ve en las imágenes. Si no hubiese tocado el balón primero, habría sido claramente tarjeta roja”, concluyó Tobar.

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