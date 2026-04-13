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    Marcelo Moreno Martins convierte un doblete y le dedica los goles al DT de Bolivia: “Hay que esperar a ver si lo echan”

    El goleador boliviano cuestionó la continuidad del entrenador Óscar Villegas en la Verde después de quedar fuera del Mundial de Norteamérica 2026 en el repechaje.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Moreno Martins dedicó su goles a Óscar Villegas después de que la selección de Bolivia cayera en el repechaje mundialista. FOTO: CONMEBOL

    Este domingo se desarrolló la segunda fecha de la División Profesional de Bolivia y entre los duelos destacó el triunfo por 2-1 de Oriente Petrolero contra GV San José. Los dos goles del equipo ganador fueron obra de Marcelo Moreno Martins.

    El delantero, quien volvió del retiro pensando en estar presente en el Mundial de Norteamérica 2026, al final no fue convocado para el repechaje por el DT Óscar Villegas y ahora aprovechó el momento para lanzarse con todo contra el adiestrador.

    Obviamente los dos goles, uno de penal y otro de cabeza, fueron para Villegas. Para vos, papá”, apuntó de entrada tras el partido a la transmisión oficial del duelo.

    Luego profundizó que “los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. A una leyenda del fútbol boliviano y de fútbol internacional, la oportunidad de 17 años de selección la tenía que dar. Yo hice lo posible y me sacrifiqué para estar ahí”.

    Se equivocó. La culpa toda es de él. Teníamos que estar en el Mundial. Los jugadores lo entregaron todo. Se vio. Pero ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, continuó.

    Además, añadió que “soy una persona que ya lo ha dado todo por el fútbol. Yo quería estar en el Mundial. Estoy seguro que las cosas se le cayeron por todo lo que habló en la previa. Habló mal de mí y me despreció, siendo que yo di todo por la selección. Siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha”.

    “Dijo que su selección no jugaba con centro. Y en el partido tuvimos 19 tiros de esquina y más centros que en toda la eliminatoria. Necesitaba un 9. Tenía a Algarañaz, a Bruno Miranda. Quiso llevar a otros jugadores. Pero el resultado está ahí y es lo que manda. Infelizmente no fuimos al Mundial por la culpa de Villegas”, concluyó Moreno Martins.

    El portazo de Villegas

    Una vez que Bolivia abrochó el repechaje, Marcelo Moreno Martins tomó la decisión de regresar al fútbol después de estar retirado por un año y ocho meses. Lo hizo en su vuelta a Oriente Petrolero a mediados de febrero con la idea de ser parte del mini torneo que se desarrolló en México.

    No me lo hubiera perdonado no volver”, señaló el jugador en su presentación oficial. El atacante detalló las razones de su alejamiento de la actividad profesional: “Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar y volver a jugar para cumplir mi sueño”.

    Sin embargo, hace algunos meses el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, descartó una eventual convocatoria del delantero. “Me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”, afirmó.

    El entrenador agregó: “Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMarcelo Moreno MartinsÓscar VillegasBoliviaLa Verde

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