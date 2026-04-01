Óscar Villegas revela el estado anímico del plantel de Bolivia tras quedar fuera del Mundial: “Nos sentimos devastados”

Este miércoles la selección de Bolivia se quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026. La Verde no pudo superar a Irak, cuadro que alcanzó el último cupo para la Copa que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras el duelo, el entrenador Óscar Villegas tomó la palabra para referirse a la eliminación. “Queda mucho dolor, mucha frustración. Nos sentimos devastados por el resultado. Podemos hablar de tantas cosas buenas que hizo el equipo, pero la realidad es que quedamos eliminados”, comentó de entrada, casi sin ganas de hablar.

“Como cuerpo técnico queda rescatar lo bueno que han hecho estos jóvenes que han perdido con mucho honor en la cancha, lo dieron todo y lamentablemente nos queda esta pena de que nuestro país se haya quedado sin Mundial”, prosiguió el adiestrador.

“Reconozco el gran valor que han tenido para traernos acá. Uno puede analizar solamente este partido, pero el camino que recorrimos para llegar acá es el que cuenta y vale. Nos anima a seguir creyendo en un plantel muy fuerte con buen presente, pero creemos que lo que viene es mejor”, apuntó, destacando el trabajo de los futbolistas.

A su vez, señaló que los goles de Irak se ocasionaron “por detalles que lamentablemente costaron el partido”.

Consultado sobre su continuidad en el cargo, indicó que tiene contrato por “dos años y algo más”, pero de todas maneras le entregó la decisión a los directivos de la federación boliviana.

“Este plantel evolucionó en el tiempo, no se ganó hoy y queda la sensación de que dará mucho más en el tiempo. Podemos agarrarnos de muchas cosas, pero al final está en manos de los dirigentes y pensamos que la decisión que tomen será la mejor para el país”, cerró.

La prensa boliviana también acusa el golpe

La derrota de la selección de Bolivia contra Irak fue reflejada por la prensa altiplánica. El Día, por ejemplo, apuntó que “la Verde luchó, generó ocasiones y mostró carácter en momentos clave. Pero los errores defensivos terminaron sepultando el sueño mundialista”.

También establecieron que se trató de “una derrota que destroza el corazón de los bolivianos. La Verde no pudo ante Irak; perdió 2-1 y quedó en las puertas del Mundial 2026, una historia que se alargará por más de 32 años”.

“Lo intentó por todos lados, pero La Verde no pudo romper la defensa iraquí y, tras los nueve minutos de adición, se decretó el final que dejó a los bolivianos con el corazón destrozado”, concluyeron.

Diez, en tanto, informó que “la ilusión de todo un país llegó a su fin en Monterrey. Bolivia cayó por 2-1 ante Irak y quedó fuera del Mundial 2026, cerrando así un proceso que había despertado grandes expectativas en la hinchada”.

Dieron cuenta también de que “la falta de contundencia volvió a ser determinante en un partido donde la clasificación estaba en juego”.

“En los minutos finales, Bolivia empujó con más ganas que ideas, pero se encontró con una defensa ordenada que resistió hasta el pitazo final”, prosiguieron.

“La derrota no solo significó la eliminación, sino también el cierre de un ciclo que había renovado la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas. Ahora, el fútbol boliviano entra en una etapa de evaluación, con la mirada puesta en el futuro y en las decisiones que marcarán el próximo proceso”, establecieron.