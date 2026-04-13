“Es decepcionante; no pusimos corazón”: la brutal charla de Tiane Endler a la Roja tras la derrota ante Argentina

La selección femenina tuvo un nuevo tropiezo en la Liga de Naciones que entrega como premio la clasificación para el Mundial 2027. La escuadra nacional cayó por 1-0 contra su par de Argentina este viernes en Valparaíso.

Los antecedentes eran positivos, porque la Selección ganó sus dos partidos anteriores como local en este certamen: 5-0 a Bolivia y 1-0 a Paraguay.

Sin embargo, Florencia Bonsegundo fue la encargada de anotar el que sería el único tanto del partido a través de un lanzamiento penal en los 38′.

Una vez finalizado el encuentro, Christiane Endler se reunió con sus compañeras en el terreno de juego para realizar una dura reflexión de lo sucedido.

“Esta hueá es decepcionante, es decepcionante lo que hicimos hoy. Es decepcionante lo que hicimos hoy día. Super poco inteligentes, no ir a buscar la pelota para que jueguen rápido, alegar todo el rato, retrasando el partido. Seamos inteligentes hueón, así no vamos a ganar. Así no vamos a llegar a ninguna parte”, comenzó señalando la capitana.

“Esto tiene que servir para aprender, ¿pero qué vamos a seguir aprendiendo? ¿A poner corazón? Eso no se aprende, eso se tiene”, continuó.

“Hoy día no pusimos corazón. Hoy día no jugamos bien ni siquiera el segundo tiempo. No llegamos ni una vez al arco. No tuvimos ni un córner”, lamentó la portera.

“¿Cómo van a haber dicho que mejoramos el segundo tiempo? No mejoramos, no jugamos nada”, afirmó.

“Cada una hace su autocrítica. Pensamos sí mañana en Colombia, pero está claro que duele, porque si no duele no vale la pena. Si no duele, no vale la pena, porque quiere decir que esto no importa”, cerró Endler.

La Roja quedó con sus siete puntos luego de cinco partidos y se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla, cerrando la zona de repechaje. La siguiente parada de Chile será aún más compleja. Este martes 14 visita a Colombia, una de las potencias sudamericanas. El tercer partido de la fecha FIFA será el sábado 18, ante Uruguay, en Montevideo.