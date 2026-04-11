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    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    En el primero de los tres partidos que contempla la fecha FIFA, la selección nacional cayó por 1-0 ante las transandinas, en Valparaíso. La falta de claridad fue un pecado en el equipo de Luis Mena. Ahora, vienen dos encuentros duros, fuera del país: Colombia y Uruguay.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja femenina pierde con Argentina, por la Liga de Naciones. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Se reanudó el camino hacia el Mundial de Brasil 2027. Abril es un mes clave para la Roja femenina que comanda Luis Mena, toda vez que la ventana internacional contempla tres partidos por la Liga de Naciones. El primero de ellos fue este viernes, en Valparaíso, el único en condición de local. Era una final ante Argentina. Un duelo directo. En la cancha híbrida del Elías Figueroa Brander, la selección nacional tuvo una presentación sin claridad y terminó perdiendo por 1-0.

    Cabe recordar en qué consiste este torneo. Son nueve selecciones en competencia en la Liga de Naciones Femenina, que entrega dos cupos directos y otros dos para el repechaje de la Copa del Mundo del próximo año. Chile y Argentina arrancaron la fecha igualadas en siete puntos, pero la escuadra nacional con un partido más. Por ello, la victoria era vital.

    Los antecedentes eran positivos, porque la Selección ganó sus dos partidos anteriores como local en este certamen: 5-0 a Bolivia y 1-0 a Paraguay.

    Lucho Mena alineó un 4-1-4-1, donde Nayadet López Opazo fue la única mediocampista central. Por delante, Millaray Cortés y Yanara Aedo eran volantes interiores pero con más características de elaboración que de quite, más Sonya Keefe siendo puntera derecha (es centrodelantera) y Rosario Balmaceda, abierta por izquierda. Como 9, Adriana Moreno.

    A Chile le costó el arranque, porque no controlaba el balón. Keefe, goleadora del Granada, en la primera división española, debía ir al sacrificio en una posición donde no expone sus mejores cualidades. Apelando a un juego directo, la Roja tuvo un par de oportunidades de cara al marco, pero no concretó. La propia exdelantera de la U falló sola en los 14′. No le dio al balón.

    Argentina, sin brillar, copaba mejor la cancha. La labor de Kishi Núñez complicaba a la defensa nacional. Mediante la pelota detenida, logró acorralar a Chile y concentrarse en campo rival. En esos pasajes, la defensa liderada por Christiane Endler se sostuvo.

    El quiebre se produce en los 38′, cuando la jueza brasileña Charly Straub recibe el llamado del VAR para chequear un posible penal para la visita. En efecto, hubo una mano de López Opazo y, tras una larga revisión, se cobra la pena máxima. La experimentada Florencia Bonsegundo ejecutó el penal y anota el 1-0 en los 41′, cambiándole el palo a Endler.

    Para el complemento, Mena arriesgó sacando a la única volante central (López Opazo) e incluyendo a Yesenia López, más lanzadora y con mejor pie en la salida. En rigor, el triángulo de mediocampistas (la recién citada, más Cortés y Aedo) era con un claro afán de elaboración. También entró Mary Valencia, por Moreno.

    Chile cayó en el pecado de apurarse a la hora de avanzar en la cancha, careciendo de precisión. No se imponía en el centro del campo. El empuje de Valentina Díaz, por la banda derecha, era valorable. Pero no tenía compañía. Argentina, con la ventaja, era mucho más compacta. Después, Mena “corrigió” incluyendo a Yastin Jiménez por Balmaceda, reforzando el medio.

    A la falta de claridad, se sumó el reloj como enemigo de la Roja. El tiempo jugaba a favor de las transandinas. También por virtud de las rivales, tanto Cortés como Aedo entraron poco en sintonía. Tampoco lograba espacios para rematar al arco. La impaciencia jugó en contra.

    Entonces, la Roja quedó con sus siete puntos luego de cinco partidos. Al cierre del juego, se mantenía en el cuarto lugar de la tabla, en zona de repechaje. La siguiente parada de Chile será aún más compleja. Este martes 14 visita a Colombia, una de las potencias sudamericanas. El tercer partido de la fecha FIFA será el sábado 18, ante Uruguay, en Montevideo. Para ir al Mundial, hay que recuperar los puntos afuera.

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