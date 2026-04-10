En vivo: La Roja femenina se enfrenta en casa a Argentina en un duelo clave de la Liga de Naciones
Ambas selecciones se enfrentan en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Minuto a minuto
Chile 0-1 Argentina
Ya se juega el segundo tiempo entre Chile y Argentina, en Valparaíso.
¡Final del primer tiempo!
Chile cae ante Argentina por la cuenta mínima por la Liga de Naciones.
42′ ¡Gol de Argentina!
Bonsegundo, de penal, abre la cuenta ante la Roja.
38′ Penal para Argentina
37′ El VAR revisa una posible mano en el área chilena
30’ Amarilla en Chile
Amonestada Anaís Cifuentes en la Roja.
El presente de ambas selecciones y todo lo que debes saber sobre el partido
Formación de Argentina
Las elegidas para jugar en la Roja
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta a Argentina por la Liga de Naciones.
El duelo está pactado para las 20.00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
¡Bienvenidos!
Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Chile y Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
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