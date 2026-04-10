El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga. Foto: @sevillafc

Alexis Sánchez vive días complicados en España. El Sevilla está en el decimoséptimo lugar de LaLiga. Apenas dos puntos por encima del Elche, que está en puestos de descenso.

En ese contexto, el técnico Luis García Plaza, quien arribó en reemplazo de Matías Almeyda, analiza el momento del plantel y deja un mensaje a sus dirigidos. “Me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores“, comentó.

Alexis Sánchez en el Sevilla.

En esa línea, se refirió a las labores de sus dirigidos y habló puntualmente de Alexis Sánchez. “(Neal Maupay) va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró… No van a jugar todos, porque es imposible", remarcó el entrenador.

El DT dio a conocer la molestia que existe en el interior del cuadro andaluz. “Están jodidos, están sufriendo. Los chicos de aquí, canteranos que son muchos. Están sufriendo, no crean que están ahí… es duro. Es la situación que nos toca, a lo mejor este duelo dentro de unos años es para intentar entrar en Europa. Ahora mismo es lo que es”, apuntó.

“No dejamos de ser uno de los mejores clubes de Europa, pero tenemos que conseguir este objetivo (no descender). Vamos a conseguir el objetivo, pero sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil, esto es igual de difícil. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Los chavales van a dejarlo todo y el que no lo deje todo, me va a encontrar”, sentenció.