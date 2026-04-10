El complejo calendario que le espera al Sevilla de Sánchez y Suazo para evitar el descenso

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue pasándolo mal en la liga española. La última caída contra Real Oviedo por la cuenta mínima dejó al conjunto rojiblanco a dos puntos de la zona de descenso a falta de ocho fechas por disputarse.

Al analizar el presente de sus próximos rivales, el panorama no se ve muy alentador, pues cada uno de sus próximos adversarios también se encuentran peleando por cosas importantes en el cierre de la temporada.

Para graficar de mejor manera, uno de ellos, se encuentra también peleando por mantener la categoría, mientras que el resto está luchando por mantenerse o alcanzar puestos de copas internacionales.

El próximo partido del calendario del Sevilla es contra una potencia. El Atlético de Madrid a cargo de Diego Simeone es el siguiente rival que tienen que enfrentar los sevillistas (sábado, 15.00 horas). Los colchoneros vienen de imponerse a mediados de semana al Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y esta situación puede beneficiarles.

Debido a la idea de poder sostener la ventaja en la llave, es posible que los madrileños opten por salir a la cancha contra Sevilla con una escuadra alternativa, pensando en la revancha que tienen contra los culés en unos días más.

Luego, el calendario establece que la escuadra de los chilenos tendrán que visitar a Levante, conjunto que se ubica en la penúltima posición de la tabla, por lo que es uno de sus rivales directos pensando en la salvación.

Los siguientes tres compromisos serán contra elencos que en este momento tienen la posibilidad de pelear por entrar a la zona de clasificación a competencias internacionales. Allí aparecen Osasuna, Real Sociedad y Espanyol.

El último tramo del campeonato pone a Sevilla contra escuadras que esperan sostener su puesto en la parte alta de la tabla. Ahí se encuentran de momento Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

Por cierto, el Sevilla también debe preocuparse de una estadística poco amable. Después de 30 fechas disputadas destacan por ser uno de los equipos que más goles han recibido en lo que va de la competencia con una marca de 50 tantos en contra. Una cifra que solo iguala el Levante.

Ni siquiera al Real Oviedo, que es el colista absoluto, le han marcado en tantas oportunidades, pues ellos acumulan 48 goles en contra.

Pidiendo el apoyo de la hinchada

A mediados de semana, el capitán del Sevilla, Nemanja Gudelj, tomó la palabra para hablar del crítico presente de la institución y de la forma en la que esperan remontar en la clasificación.

“De ánimo podríamos estar mejor, venimos de una derrota dura. Nos quedan ocho finales y para nosotros cada partido es una grandísima final”, aseguró.

“Nosotros lo estamos dando todo. Los resultados no son como queremos, no estamos donde merece estar el Sevilla. Afrontamos cada partido como final; las cosas no salen como queremos. Quedan ocho finales y, junto con el club entero y la afición, hay que darlo todo y sacar la situación”, insistió.

Añadió que “estamos en una situación difícil, que el Sevilla no está acostumbrado ni debe estar. Lo que tenemos que hacer es sacar esto todos unidos. A la afición no se le puede pedir mucho más; en Oviedo salimos a calentar y parecía que estábamos jugando en casa. Pedirles y decirles que estas ocho finales son la clave y muy importantes. La situación no es ideal, pero tengo mucha confianza en que lo vamos a sacar”.

En cuanto a la presión que tiene el plantel, apuntó que “es normal que la gente se preocupe porque la situación no es buena. Yo creo que presión tenemos todos y la sabemos manejar, por eso somos futbolistas profesionales. Nosotros siempre intentamos dar la mejor versión; a veces con presión es más difícil jugar, pero lo del aeropuerto, no sé cuántos han venido, y en el estadio mira cuántos han ido. Nos apoyan siempre donde jugamos. Yo tengo confianza en que la afición también conoce la situación, sabe qué se necesita para sacar esto adelante, y luego, cuando pase esto, pueden decir lo que quieran y lo que piensan. Ellos saben que en esta situación y en estos partidos los necesitamos, y tengo la confianza de que estarán con nosotros”, concluyó Nemanja Gudelj.

El calendario que le resta a Sevilla