SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El complejo calendario que le espera al Sevilla de Sánchez y Suazo para evitar el descenso

    La última caída contra Real Oviedo los dejó a 2 puntos de la zona roja. De sus próximos rivales, uno pelea por salvarse, mientras que los demás están luchando por mantenerse o alcanzar puestos de copas internacionales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue pasándolo mal en la liga española. La última caída contra Real Oviedo por la cuenta mínima dejó al conjunto rojiblanco a dos puntos de la zona de descenso a falta de ocho fechas por disputarse.

    Al analizar el presente de sus próximos rivales, el panorama no se ve muy alentador, pues cada uno de sus próximos adversarios también se encuentran peleando por cosas importantes en el cierre de la temporada.

    Para graficar de mejor manera, uno de ellos, se encuentra también peleando por mantener la categoría, mientras que el resto está luchando por mantenerse o alcanzar puestos de copas internacionales.

    El próximo partido del calendario del Sevilla es contra una potencia. El Atlético de Madrid a cargo de Diego Simeone es el siguiente rival que tienen que enfrentar los sevillistas (sábado, 15.00 horas). Los colchoneros vienen de imponerse a mediados de semana al Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y esta situación puede beneficiarles.

    Debido a la idea de poder sostener la ventaja en la llave, es posible que los madrileños opten por salir a la cancha contra Sevilla con una escuadra alternativa, pensando en la revancha que tienen contra los culés en unos días más.

    Luego, el calendario establece que la escuadra de los chilenos tendrán que visitar a Levante, conjunto que se ubica en la penúltima posición de la tabla, por lo que es uno de sus rivales directos pensando en la salvación.

    Los siguientes tres compromisos serán contra elencos que en este momento tienen la posibilidad de pelear por entrar a la zona de clasificación a competencias internacionales. Allí aparecen Osasuna, Real Sociedad y Espanyol.

    El último tramo del campeonato pone a Sevilla contra escuadras que esperan sostener su puesto en la parte alta de la tabla. Ahí se encuentran de momento Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

    Por cierto, el Sevilla también debe preocuparse de una estadística poco amable. Después de 30 fechas disputadas destacan por ser uno de los equipos que más goles han recibido en lo que va de la competencia con una marca de 50 tantos en contra. Una cifra que solo iguala el Levante.

    Ni siquiera al Real Oviedo, que es el colista absoluto, le han marcado en tantas oportunidades, pues ellos acumulan 48 goles en contra.

    Pidiendo el apoyo de la hinchada

    A mediados de semana, el capitán del Sevilla, Nemanja Gudelj, tomó la palabra para hablar del crítico presente de la institución y de la forma en la que esperan remontar en la clasificación.

    De ánimo podríamos estar mejor, venimos de una derrota dura. Nos quedan ocho finales y para nosotros cada partido es una grandísima final”, aseguró.

    “Nosotros lo estamos dando todo. Los resultados no son como queremos, no estamos donde merece estar el Sevilla. Afrontamos cada partido como final; las cosas no salen como queremos. Quedan ocho finales y, junto con el club entero y la afición, hay que darlo todo y sacar la situación”, insistió.

    Añadió que “estamos en una situación difícil, que el Sevilla no está acostumbrado ni debe estar. Lo que tenemos que hacer es sacar esto todos unidos. A la afición no se le puede pedir mucho más; en Oviedo salimos a calentar y parecía que estábamos jugando en casa. Pedirles y decirles que estas ocho finales son la clave y muy importantes. La situación no es ideal, pero tengo mucha confianza en que lo vamos a sacar”.

    En cuanto a la presión que tiene el plantel, apuntó que “es normal que la gente se preocupe porque la situación no es buena. Yo creo que presión tenemos todos y la sabemos manejar, por eso somos futbolistas profesionales. Nosotros siempre intentamos dar la mejor versión; a veces con presión es más difícil jugar, pero lo del aeropuerto, no sé cuántos han venido, y en el estadio mira cuántos han ido. Nos apoyan siempre donde jugamos. Yo tengo confianza en que la afición también conoce la situación, sabe qué se necesita para sacar esto adelante, y luego, cuando pase esto, pueden decir lo que quieran y lo que piensan. Ellos saben que en esta situación y en estos partidos los necesitamos, y tengo la confianza de que estarán con nosotros”, concluyó Nemanja Gudelj.

    El calendario que le resta a Sevilla

    • Fecha 31: Sevilla vs. Atlético de Madrid
    • Fecha 32: Levante vs. Sevilla
    • Fecha 33: Osasuna vs. Sevilla
    • Fecha 34: Sevilla vs. Real Sociedad
    • Fecha 35: Sevilla vs. Espanyol
    • Fecha 36: Villarreal vs. Sevilla
    • Fecha 37: Sevilla vs. Real Madrid
    • Fecha 38: Celta de Vigo vs. Sevilla
    Más sobre:FútbolLiga españolaSevillaGabriel SuazoAlexis SánchezLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”

    El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

    Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Chile en la trampa del petróleo

    Lo más leído

    1.
    “Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U

    “Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U

    2.
    Tres detenidos de la UC, un deportado y asombro por la barra de Boca: la primera prueba internacional del Claro Arena

    Tres detenidos de la UC, un deportado y asombro por la barra de Boca: la primera prueba internacional del Claro Arena

    3.
    “Te voy a llevar a tus hijos en un cajón”: la dura revelación de la esposa de Nicolás Jarry sobre episodio vivido en Roma

    “Te voy a llevar a tus hijos en un cajón”: la dura revelación de la esposa de Nicolás Jarry sobre episodio vivido en Roma

    4.
    “Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba...”: en Argentina celebran el empate de Palestino en Buenos Aires

    “Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba...”: en Argentina celebran el empate de Palestino en Buenos Aires

    5.
    Brayan Cortés expresa su sorpresa por haber quedado marginado de los últimos amistosos de la Roja: “Me llama la atención”

    Brayan Cortés expresa su sorpresa por haber quedado marginado de los últimos amistosos de la Roja: “Me llama la atención”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Roban tres vehículos de domicilio en Colina: sujetos agredieron a la víctima en la cabeza
    Chile

    Roban tres vehículos de domicilio en Colina: sujetos agredieron a la víctima en la cabeza

    “Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación

    Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

    El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz
    Negocios

    El precio del petróleo se cotiza por debajo de los US$ 100 pero persisten tensiones en el estrecho de Ormuz

    Chile en la trampa del petróleo

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio
    Tendencias

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    ¿Qué debe hacer la Roja de Ariel Leporati para clasificar al Mundial este fin de semana?
    El Deportivo

    ¿Qué debe hacer la Roja de Ariel Leporati para clasificar al Mundial este fin de semana?

    “Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U

    Tragedia en Colombia: hincha fallece en enfrentamiento tras el empate entre Junior y Palmeiras en Copa Libertadores

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada
    Tecnología

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver
    Cultura y entretención

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”
    Mundo

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”

    Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

    Xi Jinping recibe en Beijing a la líder de la oposición de Taiwán en un encuentro sin precedentes en diez años

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando