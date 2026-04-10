La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League.

Dentro de la cancha, Betis obtuvo este miércoles un valioso empate 1-1 ante Sporting Braga en un duelo en el que comenzaron perdiendo en Portugal, por la ida de los cuartos de final de la Europa League. Sin embargo, afuera del terreno, el saldo no fue positivo, ya que los casi dos mil hinchas españoles que llegaron hasta el Estadio Municipal de Braga vivieron una peligrosa experiencia, de esas que se ven por este lado del mundo y que de vez en cuando terminan en tragedias.

El operativo a los hinchas béticos contempló que todos debían ingresar a su sector habilitado solo por una puerta, lo que produjo graves aglomeraciones. Parte de los fanáticos entraron al recinto 20 y otros hasta 40 minutos después del inicio del partido.

Foto: Betis en X.

La protesta de Betis

Ante esta situación, el equipo de Manuel Pellegrini decidió poner una queja formal ante la UEFA por lo que ocurrió en Portugal.

En un comunicado, escribieron este jueves: “El dispositivo organizado por el club local y la policía nacional portuguesa fue a todas luces insuficiente para facilitar la entrada de más de 1.700 aficionados a la zona visitante del estadio. Estas deficiencias provocaron que se viviera un escenario peligroso de inseguridad para los béticos y un grave perjuicio para un buen número de ellos, que entraron al estadio superado el minuto 25 de juego”.

Betis denuncia ante la UEFA el trato que recibieron sus hinchas. Foto: @realbetis

“La marcha organizada para trasladar a los aficionados desde el punto de encuentro al estadio no estaba fijada por las autoridades portuguesas con la antelación suficiente para realizar los cacheos ordenadamente y facilitar la entrada de los béticos, por lo que se generó un grave colapso”, añadieron.

“Además, la decisión de aglomerar a los béticos en unas escaleras habiendo zonas mucho más amplias donde coordinar el orden de entrada puso en riesgo su seguridad. A ello se unió un número insuficiente de efectivos para realizar los cacheos y el paso de los tornos, ralentizando en exceso el proceso. En el caso de las aficionadas béticas fue aún más lento al no haber suficiente personal de seguridad femenino”, cerraron.