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    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    El club señaló que Leonardo Ramos cumple con los requisitos para dirigir en el fútbol chileno.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Concepción responde. El cuadro penquista se refirió a la situación de Leonardo Ramos luego del pronunciamiento del Colegio Profesional de Entrenadores sobre su habilitación para dirigir en el país. La entidad denunció que el uruguayo no cuenta con la licencia Pro Conmebol.

    El organismo indicó que esta información se encuentra disponible en el registro público de la Conmebol. Además, recordó que la normativa está contemplada en las bases de la ANFP. “El Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol reafirma su posición respecto a la importancia de que en el fútbol profesional chileno se cumpla con los reglamentos que acuerdan los clubes a principio de cada temporada”, señalan.

    La respuesta

    El elenco de la Región del Biobío indicó que su entrenador realizó la revalidación de su título profesional ante el INAF en 2016, cuando dirigió anteriormente en Chile, a Unión La Calera, y abordó la situación de la licencia Conmebol Pro.

    “Para acceder, se requiere acreditar experiencia mínima de una temporada completa como director técnico en el fútbol profesional, requisito que nuestro entrenador cumple cabalmente”, señaló el club. “Como institución, llevamos nueve días en contacto con la AFA, la AUF y Conmebol, habiendo presentado toda la documentación requerida y cumpliendo con los procesos establecidos”, indicó el Campanil.

    “No obstante, la emisión de la licencia Conmebol Pro depende exclusivamente de estos organismos externos, por lo que estamos a la espera de su pronta resolución”, señaló.

    En un comentario en la publicación de Instagram, el propio Ramos se refirió a la situación. “Muchas gracias al club y a su directiva, han estado desde el primer día con esto. A veces las opiniones vertidas duelen, pero pronto estaré donde quiero. Repito el agradecimiento al club y sus directivos”, escribió el entrenador.

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