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    La Roja Sub 17 supera al local Paraguay y se jugará la clasificación al Mundial ante Ecuador

    Chile sumó su primera victoria tras imponerse por la cuenta mínima al cuadro anfitrión y llega con opciones a la última fecha de la fase de grupos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La Roja Sub 17 supera al local Paraguay y se jugará la clasificación al Mundial ante Ecuador. Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

    Chile celebra en el Sudamericano Sub 17. La Selección de Ariel Leporati, que había empatado ante Uruguay y caído frente a Colombia, derrotó por a Paraguay, anfitrión del torneo, por 1-0. El único gol del encuentro fue convertido por Amaro Pérez. Con este resultado, la Roja llega a cuatro puntos y mantiene opciones de clasificar al Mundial. Se resolverá en la última jornada frente a Ecuador. En caso de no imponerse tendrá una chance más.

    El partido comenzó con una llegada clara del conjunto albirrojo a los tres minutos, cuando el arquero Vicente Villegas (el mejor jugador este jueves) realizó una atajada a ras de piso tras un remate desde el sector derecho. La Roja respondió con un intento de Martín Barrios a los 21′, que fue controlado por el portero Matías Fernández.

    La apertura de la cuenta se produjo a los 29 minutos. Tras un tiro libre, la defensa guaraní no logró despejar y el balón quedó suelto en el área. Ahí apareció Pérez para conectar de cabeza y marcar el 1-0 que resultó ser definitivo.

    Antes del descanso, Paraguay tuvo otra aproximación con un remate de Jonathan Rolón al interior del área que se fue desviado. Chile se fue al vestuario en ventaja mínima.

    Amaro Pérez celebra el único gol del partido. Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

    En el inicio del segundo tiempo, el equipo nacional mantuvo la diferencia en el marcador. A los 60 minutos, realizó una modificación obligada. Renato Vera ingresó en reemplazo de Ignacio Cerda, quien dejó el campo por lesión. En esa secuencia, Paraguay estuvo cerca del empate. Un tiro desde la entrada del área obligó a otra intervención notable de Villegas, quien desvió el balón con la punta de los dedos. La pelota impactó en el poste y posteriormente fue despejada por la defensa.

    El encuentro se inclinó definitivamente a favor de Chile a los 74 minutos, cuando el defensor paraguayo Yago Portillo fue expulsado tras una infracción sobre Pérez. Con un jugador más, el equipo nacional administró la ventaja hasta el final del compromiso. Incluso no le cobraron un penal en el tiempo adicional. No hay VAR en el certamen.

    Con el triunfo, la Selección sube al cuarto lugar del Grupo A, con cuatro puntos. Está abajo de Colombia por el criterio de desempate del choque entre ellos. Paraguay queda en el último puesto con una unidad. La Roja enfrentará a Ecuador, líder del grupo, en un partido que definirá las opciones de clasificación al Mundial Sub 17 de Qatar en esta primera instancia. En caso de caer, le queda la alternativa de la ronda de play offs al que acceden el cuarto y el quinto de cada zona.

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