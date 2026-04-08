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    Un infantil penal condena a Chile a una derrota ante Colombia en el Sudamericano Sub 17

    El arquero nacional Vicente Villegas le hizo una zancadilla a un rival cuando el balón estaba en juego, una acción que terminó en el único gol del partido. El equipo de Ariel Leporati se estanca con un punto en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo A.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: La Roja en X

    La selección chilena continúa sin ganar en el Sudamericano Sub 17 que se está disputando en Paraguay. Este martes, cayó por la cuenta mínima ante Colombia, por la tercera fecha del torneo.

    En su segundo encuentro en el certamen (Chile tuvo libre la jornada anterior), el equipo de Ariel Leporati no mostró el nerviosismo que se le vio en el debut, en donde fue superado en el primer tiempo por Uruguay. No obstante, el inicio ante los cafetaleros fue parejo.

    A los 24′, Colombia perdonó luego de un buen contragolpe por la banda derecha, el que finalizó con un centro atrás que Carlos Rodríguez no supo definir.

    Dos minutos después, Chile replicó con una trabajada maniobra colectiva, en la que Ignacio Cerda encontró el espacio justo para disparar de zurda al borde del área. Su remate bajo fue atajado por el portero Luigi Ortiz.

    Hasta que llegó el fatídico final de la primera parte. A los 45′, Julio Sinisterra fue a buscar un balón perdido al área chilena. El portero nacional Vicente Villegas se quedó con la pelota fácilmente, pero el atacante colombiano lo alcanzó a tocar, algo que molestó al meta de Coquimbo Unido, quien, de manera insólita, la hizo una zancadilla con el balón en juego. El cafetalero aprovechó la oferta y se lanzó a césped como si se tratara de una lesión de gravedad. Penal infantil que el juez no dudó en sancionar.

    Tras dos minutos de reclamos chilenos, José Escorcia se puso frente al balón y abrió la cuenta con un lanzamiento penal en el que colocó la pelota a la izquierda de Villegas, quien se lanzó justo hacia ese lado, pero no la alcanzó a tocar. Era el 1-0. La Roja se fue a los camarines con frustración.

    En el segundo tiempo, la escuadra nacional buscó el arco rival, con más ganas que fútbol. A los 68′, desperdició una clara oportunidad. Amaro Riveros ganó un cabezazo, pero definió mal y el balón se fue apenas desviado mientras el portero Luigi Ortiz solo miraba.

    Minutos después, Vicente Villegas, responsable del tanto colombiano, fue determinante para que el elenco de Ariel Leporati no recibiera más goles, con impecables atajadas a Adrián Mosquera a los 72′ y a José Escorcia a los 75′.

    Chile no bajó los brazos, pero la falta de claridad en el ataque lo hundió. Al final fue derrota 1-0.

    Así marcha el Grupo A

    Con este resultado, el equipo nacional aún no consigue pisar firme en una zona en la que no están Brasil ni Argentina. El líder es Ecuador con siete puntos, luego lo sigue Colombia con cuatro, Uruguay con dos y Paraguay junto a Chile con uno.

    Más sobre:FútbolSelección chilenaColombiaSudamericanoSudamericano Sub 17

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