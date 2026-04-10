Duelo clave en el camino al Mundial: la Roja femenina recibe a Argentina en Valparaíso por la Liga de Naciones

La selección chilena femenina tendrá este viernes su primer duelo de este 2026 en la Liga de Naciones Conmebol que entrega cupos al Mundial de Brasil 2027. El estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso se prepara para recibir a la Roja ante Argentina, en el duelo más importante para el equipo de Luis Mena en la que va de competencia.

Las albicelestes son rivales directas en la tabla, ya que ambas selecciones llegan a esta quinta fecha con siete puntos, aunque con las dirigidas por Germán Portanova en el segundo lugar y Chile en el tercero por diferencia de goles. No obstante, están todos cerca en la zona alta, ya que el líder es Venezuela con ocho unidades, mientras que cuarto está Colombia con siete.

Cabe destacar que en este torneo, en el que no están las brasileñas porque serán las anfitrionas, las dos primeras obtienen boletos al Mundial, mientras que las terceras y cuartas deberán disputar un repechaje intercontinental. Por este motivo, el partido contra Argentina es clave para meterse en la zona de clasificación directa.

El historial oficial marca que son dos equipos que se conocen. Las transandinas son el rival que Chile más veces ha enfrentado, con 18 partidos, en los que las nacionales ganaron en seis, empataron en cuatro y cayeron en ocho. Además, en los duelos recientes Argentina supo imponerse: en 2025 se vieron las caras tres veces, con una derrota para Chile y un empate en encuentros amistosos, sumados a otra caída por la Copa América.

Al otro lado de la cordillera también ven este compromiso como determinante y Portanova viajará a Valparaíso con jugadoras de trayectoria como Aldana Cometti, Florencia Bonsegundo y Eliana Stábile. Aunque por el lado chileno, Luis Mena también nominó experiencia para hacer frente, con la presencia de consagradas como Tiane Endler, Camila Sáez y Yanara Aedo, las que se mezclarán con nombres jóvenes como Millaray Cortés y Vaitiare Pardo.

Foto: selección chilena en Instagram.

Precisamente a este tema le dio importancia Luis Mena durante la semana previa al partido: “Hoy tenemos un equipo bien sólido, bien consolidado, con jugadoras de mucha experiencia y con esa mixtura que a nosotros nos gusta. Con gente joven también que inyecta una sangre nueva a lo que es nuestra selección”.

“Hemos elegido las jugadoras con pinzas para que podamos tener todo un contingente que nos permita doblegar esa mala racha que quizás tenemos contra Argentina y estamos muy convencidos de eso. Esperemos que este día viernes sea un buen partido”, añadió.

Fecha triple

Pero la selección chilena no solo jugará contra Argentina en esta fecha FIFA. De hecho, se disputarán tres partidos de la Liga de Naciones en solo ocho días.

Luego del desafío que tendrán en Valparaíso, jugarán como visita ante Colombia, otro rival directo por la clasificación, el martes 14 de abril. Por último, visitarán Montevideo para medirse contra Uruguay, el sábado 18, una selección charrúa que, hasta antes de la mencionada fecha cinco, registra apenas dos puntos en el torneo.