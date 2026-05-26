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    Christian Garin se despide de Roland Garros tras caer de manera inapelable contra Learner Tien

    El tenista nacional acabó derrotado en la primera ronda del Grand Slam con parciales de 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Christian Garin (114° del ranking ATP) tuvo un magro estreno en Roland Garros. El chileno s vio superado ampliamente por Learner Tien (18°) quien acabó imponiéndose en cuatro sets de 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2 a la raqueta nacional después de una hora y 52 minutos de partido.

    El duelo estuvo marcado por la superioridad del norteamericano desde el arranque. De hecho, con quiebres en el segundo, cuarto y sexto juego consiguió quedarse con claridad con la primera manga por 6-0.

    El comienzo del segundo parcial pareció marcar la recuperación de Gago. De este modo, consiguió su primer quiebre a favor para ponerse adelante en el set. Todo mejoró para él en el quinto game, cuando volvió a quitarle el servicio a su rival y con la confirmación respectiva quedó 5-1 arriba.

    Así, Garin aprovechó esta diferencia para quedarse con el segundo set por 6-2, dejando abierta la posibilidad de meterse otra vez en la lucha por avanzar a la segunda ronda.

    Sin embargo, el juego del Top 20 volvió a relucir en el tercer set. Allí, el chileno volvió a mostrar desconcentraciones y problemas en su juego que le significaron perder las tres oportunidades en las que sirvió y que determinaron un nuevo 6-0 en su contra.

    En el cuarto, Gago debió enfrentar nuevas complicaciones. En el segundo game se encontró otra vez en desventaja. Tuvo tres opciones de quiebre en contra que al final pudo salvar. No obstante, no corrió con la misma suerte el el cuarto juego, perdiendo el saque y quedando abajo por 3-1.

    El golpe definitivo llegó en el octavo game. Otra vez acabó sufriendo a la hora de servir y con un nuevo quiebre Learner Tien cerró el partido a su favor.

    Ahora el estadounidense deberá enfrentarse en la segunda ronda al argentino Facundo Díaz Acosta, quien viene de doblegar en tres sets al chino Zhizhen Zhang.

    Tabilo sigue en la lucha

    Por su parte, Alejandro Tabilo consiguió meterse en la segunda ronda del Grand Slam después de dominar de principio a fin al polaco Kamil Majchrzak, a quien derrotó por 6-1, 6-3 y 6-4.

    En la segunda ronda se medirá contra el monegasco Valentin Vacherot (19°), que derrotó por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (6) al francés Thomas Faurel (378°).

    Una vez finalizado el encuentro, Alejandro Tabilo comentó cuál fue el aspecto fundamental que le permitió imponerse con claridad en la primera ronda de Roland Garros. “Me ayudó mucho el saque, estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho”, dijo el zurdo en diálogo con ESPN.

    Allí también mencionó que también supo aprovechar las condiciones de la cancha para desarrollar su juego. “Apenas calenté en esta cancha noté que era un poquito menos arcilla que lo normal, la cancha estaba un poquito más rápido y eso siempre me favorece un poquito a mí y con el saque, justo en el último juego tuve pelotas nuevas, sentía que el servicio me picó increíble. Aproveché las ventajas”, expuso.

    “El saque me funcionó mucho, eso me dejó jugar más suelto con la derecha. Serví muy bien”, cerró Alejandro Tabilo.

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