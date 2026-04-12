La emoción de Rodrigo Rojas tras medalla de oro: “Son 26 años de karate; ha sido un largo trecho para llegar acá”

Rodrigo Rojas se encuentra en el mejor momento de su carrera. El chileno consiguió su segunda medalla de oro en el año en la Premier League de Karate, en Leshan, China. Se impuso en la final de la categoría +84 kilos, replicando lo hecho en Estambul, en enero pasado.

También es su tercera victoria en el circuito más exigente del calendario de la World Karate Federation (WKF). La primera llegó diez años antes, en Fortaleza, Brasil.

Tras el triunfo, que lo posiciona como el favorito de cara a la última jornada de la PL, que se disputará en junio próximo, Rojas envió un sentido mensaje: “Felicidad. Es la segunda medalla de oro mundial que conseguimos esta temporada en la liga. Muy feliz de poder estar aquí, que se estén mostrando los resultados que venimos luchando y buscando hace tantos años”, indicó.

El desahogo de Rojas

Rojas se refirió al extenso trabajo que ha realizado: “Son 26 años de karate y son 10 años en la liga. Ha sido un largo trecho para llegar acá. Conocimiento y evolución no solo en lo físico, en lo táctico y en lo técnico, sino que también en lo mental. Ha sido un descubrir constante de qué es lo que sirve, de qué es lo que no sirve. De trabajar en mi persona interior también. De poder crecer de forma íntegra”, señaló.

“Han sido muchos los descubrimientos y el camino que hemos realizado. Agradecer a todos los que tienen un pedacito de esta medalla. A mi familia, al Comité Olímpico, al IND, a la unidad técnica, a la federación, a Ahmed (Gamal Solyman), que está muy involucrado, a José Pedro Riveros, en lo mental. Todos son parte de esta medalla porque arriba no llegamos solos, se llega en equipo”, añadió.

También le dedicó el triunfo al país: “Esta va por Chilito, una más y seguimos. Queda mucho, ahora a celebrar un poco, a relajarnos, pero volvemos a Chile. Ya tenemos competencia y a seguir fuerte para lo que quede del año”, sentenció.