Rodrigo Rojas continúa haciendo historia y gana su segunda medalla de oro del año en la Premier League de karate

Rodrigo Rojas consiguió una victoria histórica tanto para el karate como para el deporte chileno en general. El deportista obtuvo la medalla de oro en la categoría +84 kilos, en la Premier League disputada en Leshan, China.

El nacional se impuso en una apretada definición ante el bosnio Anes Bostandzic, por 7-6. Es su segundo triunfo del año y el tercero de su carrera en el circuito más exigente del calendario de la World Karate Federation (WKF).

En enero pasado, Rojas se impuso en el inicio de la competencia en Estambul, Turquía. Lo hizo una década después de ganar en Fortaleza, Brasil, en un resultado que lo volvió a reinstalar en la élite del karate.

Por otra parte, su victoria en el gigante asiático le permite instalarse como uno de los favoritos de cara a la última fecha de la Premier League, que se disputará en Rabat, Marruecos, entre el 12 y 14 de junio.

El chileno llegará como líder d la categoría masculina de +84 kilos, con 2.130 puntos. Es uno de los candidatos para quedarse con el certamen. Esto mismo fue destacado por los canales oficiales de la WKF. “Rodrigo Rojas entrega otro momento de orgullo para Chile en Male Kumite +84kg”, señaló la federación en su cuenta de Instagram.

“El karateka chileno captura el oro en Leshan, asegurando su segundo título de la Liga Premier de Karate One del año y fortaleciendo su empuje en la cima de la categoría. Con la carrera del Gran Ganador en par en par, Rojas se dirige a Rabat en una posición fuerte y la parada final de la temporada promete ser decisiva”, añadió.

La alegría de Rojas

El propio karateca exhibió su logro en las redes sociales. “Lo escribo y no lo creo. Segundo oro mundial de la liga en la misma temporada… 35 años! Más de diez años en el circuito y llegaron seguidas. 26 años haciendo karate y sí, los sueños pueden tardar en llegar (podría haber sido un poquito menos eso sí) pero llegan… con trabajo, disciplina y resiliencia, LOS SUEÑOS SE CUMPLEN. Celebramos, agradecemos y seguimos“, escribió en una publicación.

Luego dio unas palabras para expresar su felicidad con más detalle: “Son 26 años de karate y son 10 años en la liga. Ha sido un largo trecho para llegar acá. Conocimiento y evolución no solo en lo físico, en lo táctico y en lo técnico, sino que también en lo mental. Ha sido un descubrir constante de qué es lo que sirve, de qué es lo que no sirve. De trabajar en mi persona interior también. De poder crecer de forma íntegra”, indicó.

“Han sido muchos los descubrimientos y el camino que hemos realizado. Agradecer a todos los que tienen un pedacito de esta medalla. A mi familia, al Comité Olímpico, al IND, a la unidad técnica, a la federación, a Ahmed (Gamal Solyman), que está muy involucrado, a José Pedro Riveros, en lo mental. Todos son parte de esta medalla porque arriba no llegamos solos, se llega en equipo”, añadió.

En una entrevista con El Deportivo, Rojas explicó el trabajo que ha realizado por casi dos décadas para obtener resultados: “El éxito en mi carrera fue bastante tardío. Entreno desde los nueve años y recién a los 25 pude ganar un Panamericano. Siempre me he enfocado en el día a día, en disfrutar el tatami. Hoy me proyecto tranquilamente un par de años más en el alto rendimiento. Estoy apasionado, comprometido y disfrutándolo, con mucha hambre de seguir ganando para Chile”, aseguró tras ganar en Turquía.

Lo cierto es que se trata de un nuevo paso para el atleta en una carrera que comenzó a cuando decidió practicar karate a los nueve años. En el ámbito competitivo, alcanzó un momento histórico en 2017 al convertirse en el primer karateca no japonés en ganar un Campeonato Mundial organizado por la Asociación Japonesa de Karate, certamen disputado en Irlanda.

Su trayectoria internacional se consolidó en 2022, año en que fue abanderado de Chile en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y obtuvo la medalla de oro, logro que repitió en los Juegos Suramericanos de Asunción. En los Juegos Panamericanos de 2023, se coronó campeón en su categoría tras imponerse al brasileño Lucas Fernandes, mejorando el tercer lugar que había obtenido en Lima 2019.