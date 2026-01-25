SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul

    El deportista chileno se impuso ante el egipcio Mahmoud Taha en la definición de la categoría +84 kilos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul. Foto: @rodrigo.rojasm

    Rodrigo Rojas alcanza un resultado histórico para el karate chileno. El deportista se quedó con la medalla de oro en la categoría +84 kilos en la Premier League disputada en Estambul, uno de los circuitos más exigentes del calendario de la World Karate Federation (WKF).

    El nacional se impuso en la final ante el egipcio Mahmoud Taha por un marcador de 4-3, en un combate definido por estrecho margen. El triunfo le permitió quedarse con el primer lugar del torneo, consolidando una de las actuaciones más relevantes de un karateca chileno en competencias de este nivel. En su momento, Valentina Toro había logrado llevarse en el primer lugar en la Premier.

    Antes de llegar a la definición por el oro, Rojas superó a rivales de Estados Unidos, Italia y Turquía. En fase inicial, el chileno mostró un rendimiento sostenido, con marcadores amplios y consistentes frente a oponentes de alto nivel como el estadounidense Eduard Sagilyan, turco Gundog Umut Eren y el italiano Simone Marino. Su rendimiento incluyó un total de 26 puntos a favor en los combates registrados en esa primera ronda.

    Luego venció al alemán Nikolai Sekot por 5-3, y en semifinales al egipcio Ahmed Elmasry. La medalla de oro obtenida por Rojas se inscribe entre los resultados más importantes logrados por Chile en esta disciplina. Con este resultado, fortalece su posicionamiento en el circuito internacional, donde se encuentra en el octavo lugar de la clasificación mundial. Su próxima parada en la Premier League será en la edición de Roma, del 13 al 15 de marzo.

    Lee también:

    Más sobre:KaratePolideportivoPremier LeagueEstambulPremier League de KarateTuequíaRodrigo Rojas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Carmona y quiebre oficialista: “El PC no va a dejar de insistir en construir unidad para abordar con una mirada común el gobierno de Kast”

    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

    Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Kast llega a frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Corte de luz afectará a seis comunas de la Región Metropolitana este domingo: revisa aquí los sectores afectados

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia
    Chile

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Carmona y quiebre oficialista: “El PC no va a dejar de insistir en construir unidad para abordar con una mirada común el gobierno de Kast”

    Cordero señala que más de 350 personas han sido detenidas esta temporada por provocar incendios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul
    El Deportivo

    Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul

    “Suazo estaba haciéndolo bien cuando lo saqué”: Almeyda revela por qué reemplazó al chileno en el triunfo del Sevilla

    Chile hace historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro
    Mundo

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    Alex Pretti, el enfermero descrito como “bueno” y “amable” que murió a manos de ICE en Minneapolis

    Deslizamiento de tierra en Indonesia deja al menos nueve muertos y 81 desaparecidos

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur