Rodrigo Rojas consigue una histórica medalla de oro en la Premier League de karate en Estambul

Rodrigo Rojas alcanza un resultado histórico para el karate chileno. El deportista se quedó con la medalla de oro en la categoría +84 kilos en la Premier League disputada en Estambul, uno de los circuitos más exigentes del calendario de la World Karate Federation (WKF).

El nacional se impuso en la final ante el egipcio Mahmoud Taha por un marcador de 4-3, en un combate definido por estrecho margen. El triunfo le permitió quedarse con el primer lugar del torneo, consolidando una de las actuaciones más relevantes de un karateca chileno en competencias de este nivel. En su momento, Valentina Toro había logrado llevarse en el primer lugar en la Premier.

Antes de llegar a la definición por el oro, Rojas superó a rivales de Estados Unidos, Italia y Turquía. En fase inicial, el chileno mostró un rendimiento sostenido, con marcadores amplios y consistentes frente a oponentes de alto nivel como el estadounidense Eduard Sagilyan, turco Gundog Umut Eren y el italiano Simone Marino. Su rendimiento incluyó un total de 26 puntos a favor en los combates registrados en esa primera ronda.

Luego venció al alemán Nikolai Sekot por 5-3, y en semifinales al egipcio Ahmed Elmasry. La medalla de oro obtenida por Rojas se inscribe entre los resultados más importantes logrados por Chile en esta disciplina. Con este resultado, fortalece su posicionamiento en el circuito internacional, donde se encuentra en el octavo lugar de la clasificación mundial. Su próxima parada en la Premier League será en la edición de Roma, del 13 al 15 de marzo.