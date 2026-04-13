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    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    El presidente del club árabe, Jorge Uauy, confirmó el pago de la última cuota por el traspaso del jugador que se realizó en febrero de 2025.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Pablo Retamal V.
    Iván Román fue traspasado desde Palestino a Atlético Mineiro. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Después de varios meses de espera, Palestino recibió el último pago de Atlético Mineiro por el traspaso de Iván Román al club brasileño realizado en febrero de 2025.

    Así lo confirmó a El Deportivo Jorge Uauy, presidente de los tetracolores. “Hemos recibido el pago íntegro por parte de Atlético Mineiro, efectuado dentro del plazo establecido por la FIFA, dando así cumplimiento a la obligación pendiente”, señaló el mandamás del club.

    Se trata de una situación que, sinceramente, no esperábamos enfrentar al momento de concretar la transferencia de uno de nuestros principales talentos formados en casa a un club de la relevancia de Atlético Mineiro en el contexto sudamericano”, añadió.

    Además, remarca que “confiamos en que el jugador continuará su desarrollo deportivo de la mejor manera, y que su proyección se traduzca también en beneficios futuros para nuestra institución, considerando que mantenemos un 50% de sus derechos económicos”.

    A su vez, exponen que “con esto, damos por cerrado este episodio y seguimos enfocados en los desafíos deportivos e institucionales que tenemos por delante”.

    Asismimo, el abogado del club, Javier Gasman, manifestó estar muy conforme con el resultado obtenido y con que Atletico Mineiro haya decidido cumplir el fallo de FIFA y no recurrir al TAS, lo que habría implicado un largo tiempo de espera para Palestino, mientras que para el Galo habría implicado un alto costo en costas procesales del TAS.

    El polémico traspaso

    El traspaso de Iván Román a Atlético Mineiro se realizó en febrero de 2025. Allí se realizó la venta del 50 por ciento del pase del defensor a cambio de un millón y medio de dólares, los cuales se debían pagar en tres cuotas de US$ 500 mil cada una.

    Sin embargo, con el paso del tiempo el club brasileño se desligó de los pagos, desatando la molestia de Palestino, que debió recurrir a la FIFA para exigir el traspaso de dinero que ahora ya está saldado.

    Concentrados en la Copa Sudamericana

    En lo deportivo, Ahora Palestino está centrado en la Copa Sudamericana. Este martes 14 de abril, a partir de las 20.30 horas, los tetracolores recibirán a Montevideo City en el estadio Municipal de La Cisterna por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Un duelo que marca un hito para la institución, pues el campo deportivo albergará por primera vez un duelo copero en sus instalaciones.

    Esta situación también fue celebrada por Uauy hace algunos días. “Para nosotros como Club Deportivo Palestino, este es un momento profundamente histórico. Por primera vez vamos a disputar un partido internacional en nuestro estadio, algo que durante años fue un anhelo y que hoy se concreta gracias a un trabajo serio, sostenido y con visión de largo plazo”, señaló a El Deportivo.

    “Este hito no es casualidad. Es el resultado de un esfuerzo dirigencial muy importante, de inversiones relevantes en infraestructura y, especialmente, de la reciente implementación de un sistema de iluminación con estándares exigidos por Conmebol, que nos permite estar hoy a la altura de las competencias internacionales”, añadió.

    También resaltó que “jugar este partido de Copa Sudamericana el próximo 14 de abril frente a un equipo uruguayo en nuestra casa no solo es un orgullo para el club, sino también para nuestra gente, nuestros hinchas y la comunidad que nos ha acompañado en este proceso”.

    “Este es un paso más en el crecimiento institucional de Palestino, que refleja que con planificación, convicción y trabajo serio, los sueños se pueden transformar en realidad”, concluyó Uauy.

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