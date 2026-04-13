SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Puede ir al Mundial? Qué viene para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano

    El equipo de Ariel Leporati no pudo ante la tricolor en el cierre de la fase de grupos del certamen juvenil.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Qué viene ahora para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano? Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

    La Roja cayó por 3-1 ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Con eso dejó ir su primera chance de ir a Qatar 2026.

    “La verdad que estamos bastante apenados por el resultado del partido. Teníamos mucha ilusión hoy día de poder acercarnos al Mundial. Las condiciones climáticas efectivamente afectan en el juego, pero al final es para los dos iguales”, señaló el técnico Ariel Leporati.

    Sin embargo, el combinado nacional tiene otra opción. Este miércoles enfrenta a Bolivia en el primer duelo del playoff que define a los otros tres clasificados a la cita planetaria. Si Chile gana, se mete en Qatar. “Bolivia ha hecho un gran Sudamericano. Nosotros los enfrentamos antes de venirnos, jugamos dos partidos en Santiago, así que es un rival que conocemos”, apuntó Leporati.

    “Pero bueno, ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial, así que va a ser una verdadera final y vamos a hacer todo lo posible para conseguir el cupo el día miércoles”, añadió el entrenador.

    Al cierre de la fase de grupos, los clasificados al Mundial fueron Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina. En la ronda de repechaje están Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. De esos, solo uno no asistirá a la cita planetaira.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol InternacionalFútbol NacionalSudamericano Sub 17La Roja Sub 17Selección ChilenaSelección Chilena Sub 17

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Precios de internet en Chile son mucho más bajos en Argentina o Perú y 5G ya supera los 10 millones de conexiones

    Lo más leído

    1.
    La respuesta de Roberto Tobar a las quejas de la U por el arbitraje contra Ñublense

    La respuesta de Roberto Tobar a las quejas de la U por el arbitraje contra Ñublense

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast
    Chile

    En medio de diferencias en RN: Balladares apuesta por apoyar “con el mayor de los convencimientos” la megarreforma de Kast

    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller
    Negocios

    Cuotas en fondos extranjeros, una colección de autos, veleros e inmuebles en Uruguay: El patrimonio declarado por el canciller

    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    Bci pide la quiebra de cadena de gimnasios Energy Fitness Club por incumplir acuerdo de reorganización

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio
    Tendencias

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Qué se sabe de “Ghost Murmur”, la tecnología que la CIA presuntamente utilizó para encontrar al piloto de EEUU en Irán

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno
    El Deportivo

    “Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno

    ¿En que posición quedó? El notable ascenso de Christian Garin que lo vuelve a dejar en el Top 100 del ranking ATP

    ¿Puede ir al Mundial? Qué viene para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino
    Cultura y entretención

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Campeón en casa: El Menor se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz
    Mundo

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Trump, Putin… Zelensky: Los perdedores y los ganadores de las elecciones que pusieron fin a la era Orbán en Hungría

    Rusia confirma que ha retomado los ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua decretada por la Pascua

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones