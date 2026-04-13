¿Puede ir al Mundial? Qué viene para la Roja Sub 17 tras caer ante Ecuador en el Sudamericano

La Roja cayó por 3-1 ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17. Con eso dejó ir su primera chance de ir a Qatar 2026.

“La verdad que estamos bastante apenados por el resultado del partido. Teníamos mucha ilusión hoy día de poder acercarnos al Mundial. Las condiciones climáticas efectivamente afectan en el juego, pero al final es para los dos iguales”, señaló el técnico Ariel Leporati.

Sin embargo, el combinado nacional tiene otra opción. Este miércoles enfrenta a Bolivia en el primer duelo del playoff que define a los otros tres clasificados a la cita planetaria. Si Chile gana, se mete en Qatar. “Bolivia ha hecho un gran Sudamericano. Nosotros los enfrentamos antes de venirnos, jugamos dos partidos en Santiago, así que es un rival que conocemos”, apuntó Leporati.

“Pero bueno, ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial, así que va a ser una verdadera final y vamos a hacer todo lo posible para conseguir el cupo el día miércoles”, añadió el entrenador.

Al cierre de la fase de grupos, los clasificados al Mundial fueron Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina. En la ronda de repechaje están Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. De esos, solo uno no asistirá a la cita planetaira.