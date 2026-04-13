La dura crítica de la esposa de César Pinares a Víctor Rivero en la derrota de Limache ante Palestino: “Los cambios hu...”.

Deportes Limache perdió por 1-0 ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna y dejó pasar la opción de quedar como líder de la Liga de Primera. El único gol del encuentro se produjo en el segundo tiempo, obra de Nelson da Silva, vía penal.

El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales cuestionadas por el elenco visitante y por la expulsión del autor del gol. En ese contexto, la sustitución de César Pinares generó reacciones en redes sociales.

El volante fue reemplazado en el minuto 69, poco después de que Palestino anotara el gol del triunfo y cuando Limache jugaba con un hombre menos. Tras el cambio, Ana González, esposa del mediocampista, publicó mensajes en su cuenta de Instagram dirigidos al director técnico Víctor Rivero. “No, y los cambios weones”, escribió.

Posteriormente, también cuestionó decisiones arbitrales del partido. “Dos anulados para Limache y penal para Palestino. La mafia del fútbol”, señaló en otra historia publicada en la misma red social.

Con este resultado, Deportes Limache se mantiene en el segundo lugar de la Liga de Primera con 17 puntos, junto a la UC, a una unidad del líder Colo Colo, que tiene un partido pendiente tras la reprogramación de su duelo frente a Coquimbo Unido.