Justo después de anotar: la insólita expulsión de Nelson Da Silva en el triunfo de Palestino ante Deportes Limache
El atacante anotó el único gol del partido y le dio el triunfo al cuadro árabe. Sin embargo, fue protagonista de una acción llamativa.
Palestino derrotó a Deportes Limache por 1-0 en el estadio Municipal de La Cisterna. Resultado que le quitó al cuadro visitante la posibilidad de quedar como líder de la Liga de Primera. Ahora comparten el segundo puesto con Universidad Católica, ambos con 17 puntos. El puntero es Colo Colo, que este fin de semana no jugará. Los árabes, en tanto, escalan al undécimo lugar.
El encuentro se definió a los 60 minutos, cuando el delantero Nelson Da Silva generó una jugada en el área que terminó con una mano de Ramón Martínez. Tras la acción, el árbitro Claudio Díaz sancionó lanzamiento penal a favor del conjunto local.
El propio Da Silva ejecutó el remate desde los doce pasos y convirtió el único gol del partido con un disparo al centro del arco. En la celebración, el atacante se sacó la camiseta y mostró una polera con el mensaje “Los tiempos de Dios son perfectos”.
Sin embargo, el delantero ya había sido amonestado durante el primer tiempo, por lo que el juez le mostró una segunda tarjeta amarilla y luego la roja, dejando a Palestino con un jugador menos inmediatamente después de la anotación.
Desde la banca local, el cuerpo técnico encabezado por Cristián Muñoz advirtió la situación tras la celebración y reaccionó. Hizo un gesto de que se sacó la camiseta. Sus compañeros también se percataron y rodearon al futbolista intentando taparlo, para que el silbante no lo vea. Pero ya era demasiado tarde.
Pese a jugar la última media hora con un hombre menos, el marcador no se movió y Palestino frenó la opción de Deportes Limache de consolidarse en la parte alta de la clasificación.
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