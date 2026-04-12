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    “¿Me sancionan si hablo del arbitraje?”: el incómodo momento que vivió Daniel Garnero tras la victoria de la UC ante Audax

    El técnico del equipo estudiantil reaccionó con cautela ante las consultas por las decisiones referiles.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “¿Me sancionan si hablo del arbitraje?”: el incómodo momento que vivió Daniel Garnero tras la victoria de la UC ante Audax. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    “¿Me sancionan si hablo de los arbitrajes? Tengo que tener mucho cuidado... no voy a hablar”. Con esa frase, Daniel Garnero protagonizó uno de los momentos más llamativos de la rueda de prensa posterior al triunfo de Universidad Católica por 4-3 ante Audax Italiano, en un partido que dejó varias jugadas discutidas.

    El técnico cruzado reaccionó así cuando fue consultado por decisiones del juez Diego Flores del encuentro. “No hablo cuando me perjudican, cuando me expulsan sin motivo”, agregó, antes de entregar su visión general sobre el desempeño del juez.

    Garnero le bajó el perfil al arbitraje. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Al borde de la cancha, el lateral itálico Esteban Matus acusó que hubo favoritismo para la UC. “Da impotencia, rabia, estar jugando bien y que hayan tantos errores arbitrales. Siempre con los equipos grandes uno los toca y cobran las faltas muy fáciles. Una pelota dividida al suelo es roja. Cuando es al revés no tienen la intención de verla. Uno se da cuenta de esas cosas”, lanzó el defensor.

    Por su parte, Garnero relativizó la incidencia del silbante en el resultado. “La verdad que el arbitraje de hoy no me pareció que haya sido determinante en el resultado”, afirmó. También reconoció que no había revisado en detalle la jugada de la expulsión de Favián Loyola. “Esa no la volví a ver y no tengo idea si fue así como dices”, le respondió a un periodista que aseguró que el futbolista fue mal expulsado.

    El técnico se refirió a la falta de uniformidad en los criterios arbitrales, estableciendo una comparación con el fútbol europeo. “La misma jugada en un partido se sanciona, la misma jugada en otro partido no se sanciona. Los criterios en Europa se sostienen un poco más, acá depende un montón de cosas”, señaló.

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