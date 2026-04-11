El dardo de Esteban Matus al arbitraje tras la derrota de Audax Italiano ante la UC: “Siempre con los equipos grandes...”.

Audax Italiano cayó por 4-3 ante Universidad Católica en el estadio Bicentenario de La Florida. Para el cuadro local, el encuentro estuvo marcado por las expulsiones de Marco Collao y Favián Loyola.

Tras el compromiso, Esteban Matus cuestionó el arbitraje de Diego Flores y apuntó a los criterios aplicados durante el partido. “Da impotencia, rabia, estar jugando bien y que hayan tantos errores arbitrales. Siempre con los equipos grandes uno los toca y cobran las faltas muy fáciles. Una pelota dividida al suelo es roja. Cuando es al revés no tienen la intención de verla. Uno se da cuenta de esas cosas”, señaló a TNT Sports.

⚪️🔵 Partido disparatado en La Florida: una UC de dos almas celebra en la agonía contra Audax antes de la expedición a Brasil https://t.co/X4itN6GMjK pic.twitter.com/HoRNVwOkAF — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) April 11, 2026

El lateral sostuvo que, a su juicio, el desarrollo del encuentro estuvo condicionado por esas decisiones. “Anduvimos bien, pero no se nos dio. Pasó más por ahí (el arbitraje)”, agregó.

Pese al resultado, Matus también se refirió al escenario deportivo que enfrenta el equipo en las próximas semanas. Este martes enfrentan a Vasco da Gama en Brasil, por la Copa Sudamericana, certamen en el que empezaron con una derrota ante Olimpia por 2-0. “Viene un panorama difícil, pero los partidos se juegan en la cancha, no con el nombre. Con Olimpia fuimos merecedores de ganarlo”, concluyó el carrilero.