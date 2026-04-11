El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos.

La carrera de Marcelino Núñez tuvo un vuelco relevante al inicio de la temporada, cuando dejó Norwich City para fichar por Ipswich Town, rivales directos en la Championship. Ambos protagonizan el Derbi de East Anglian. Con el cambio, el mediocampista chileno buscó aumentar sus opciones de ascenso a la Premier League.

Este sábado, el chileno regresó a Carrow Road por primera vez desde su salida. El encuentro terminó con triunfo 2-0 para el Ipswich, resultado que deja al equipo del formado en Universidad Católica en el segundo lugar de la tabla con 75 puntos, en zona de ascenso directo. Sin embargo, la jornada estuvo lejos de ser alegre para Núñez.

Día agitado

El mediocampista chileno comenzó el partido en el banco de suplentes y fue recibido con silbidos por parte de los hinchas locales. Algunas pancartas y una versión de su antigua camiseta en el Norwich con insultos escritos en la parte del apellido.

En ese escenario, ingresó en el 61’ en reemplazo de Anis Mehmeti. Durante su permanencia en cancha cometió varias infracciones. Fue amonestado a los 69’ por una falta sobre un rival. Pese a la amarilla no bajó la intensidad en las faltas y siguió realizando acciones que pudieron significar una segunda tarjeta. Ante esa situación, el entrenador decidió sustituirlo en el 84′ por Daniel Niell. Apenas superó los 20 minutos en el campo de juego.

Pese a su amarga presentación individual, tras el pitazo final, Núñez ingresó nuevamente al campo para celebrar la victoria junto a sus compañeros frente a los aficionados locales.

El próximo partido de Ipswich Town está programado para el martes 14 de abril a las 15:00 horas, cuando enfrente a Portsmouth en un duelo pendiente de la fecha 26 del Championship.

Tras el partido, el técnico Kieran McKenna respaldó al chileno. “Fue una situación difícil para él, lo protegimos un poco al principio, pero es un jugador tan importante para nosotros que cuando entró, los rivales iban a estar muy atentos a él e intentar afectarlo física y mentalmente”, dijo.

“El público también iba a intentar que lo expulsaran si cometía faltas, pero ¿habría sido tan grave en otro partido? No creo que lo hubiera sido", añadió. “Pensé que el árbitro se mantuvo firme, pero no podíamos darle más opciones de decisión, así que tuvimos que proteger a Marcelino y al grupo, por eso hicimos el cambio”, explicó.