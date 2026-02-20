SUSCRÍBETE
    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda

    El Ingeniero habló fuerte en la previa del duelo del Betis ante Rayo Vallecano. Asimismo, defendió el cambio de estilo que tiene a su equipo a cuatro puntos de la zona de Champions League.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini se refirió al duro castigo de Matías Almeyda.

    Betis vive uno de los mejores de la temporada. Tras el triunfo de la fecha pasada en Mallorca, el equipo de Manuel Pellegrini encadenó la tercera victoria consecutiva en LaLiga y la cuarta en los últimos cinco duelos. Suficiente para consolidarse en el quinto puesto, a cuatro puntos de los puestos de Champions League.

    En la jornada del sábado, la escuadra sevillana recibe al Rayo Vallecano, a las 12:15 horas de Chile, con la clara intención de acercarse un poco más a Villarreal y Atlético de Madrid, tercero y cuarto, respectivamente.

    “Llegamos bien para este partido. Tenemos muchas expectativas de mantener el rendimiento alto de los últimos encuentros ante un rival que, extrañamente, está abajo. Es un cuadro que le ganó bien al Atlético, con una actuación muy contundente. Será complicado si no entramos con actitud y ambición”, adelantó Manuel Pellegrini en conferencia de prensa.

    La clave de esta levantada está en la reconversión táctica que ha dispuesto el Ingeniero en esta parte de su proyecto. El entrenador realizó alguna s modificaciones que han permitido dar otra dinámica, tanto en ataque como en defensa.

    “Este equipo siempre ha tenido diferentes maneras de juego, siempre con una idea base. Todo depende de los jugadores y de los rivales, las características de los futbolistas nos permiten jugar con un mediapunta u otro elemento más de ida y vuelta”, reconoció el DT verdiblanco.

    Asimismo, agregó que “la parte táctica es muy importante para mantener nuestra idea futbolística. Puede salir bien o mal dependiendo de los rendimientos individuales. Los dos partidos de visita no son iguales que en casa, pero nos permiten buscar variantes. La derrota contra el Atlético de Madrid no jugamos distinto que cuando ganamos 0-1. Lo hicimos igual, lo que cambió fueron los rendimientos”.

    Meta ambiciosa

    Los sevillanos están encendidos y van por más. Un triunfo ante el elenco madrileño de Vallecas les permitirá acercarse un poco más a la Liga de Campeones, torneo que solo visitaron en la temporada 2005-’06. Por de pronto, el club sigue en carrera en la Europa League, donde deberá iniciar la ronda de octavos de final el próximo 12 de marzo.

    “El quinto puesto es algo importante, por eso tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos. Respecto de la Europa League, no hay ninguna competición más importante que la otra. En una eliminatoria ida y vuelta en un momento te quedas fuera. Claro que LaLiga marca el año, son ocho o nueve meses, pero ni vamos a dejar LaLiga ni la Europa League de lado. Pondremos el mejor once en cada competición”, aclaró Pellegrini.

    Pero también hay un tema que repercute en la Andalucía. El castigo de siete fechas de suspensión impuesto a Matías Almeyda, entrenador de Sevilla, por la Comisión de Disciplina de LaLiga no estuvo fuera de los comentarios de su colega chileno.

    “Como todo colega de profesión, es lamentable que (Almeyda) haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no me puedo pronunciar mucho más”, aseveró el adiestrador santiaguino.

